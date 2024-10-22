亞冠二免費直播　港台10.24連播兩場　理文vs曼谷聯、卡雅vs東方

港台電視32台將於10月24日星期四傍晚免費直播兩場亞冠二（亞洲足協二級冠軍聯賽）的香港球隊比賽，當晚6時先免費直播理文主場對曼谷聯，緊接在晚上8時免費直播東方作客卡雅。



10月24日亞冠二免費直播時間表

比賽：理文vs曼谷聯

開波時間：晚上6時

直播頻道：港台電視32

比賽：卡雅vs東方

開波時間：晚上8時

直播頻道：港台電視32

亞冠二：理文上場作客淡濱尼流浪。（理文提供）

理文旺角場對曼谷聯

港超代表理文首兩戰皆北，目前以0分排亞冠二G組榜尾，力爭打開勝利之門。理文首輪主場以0：2不敵越南的南定FC，接着作客新加坡的淡賓尼流浪在領先下連失3球，以1：3敗陣。理文在10月24日晚上6時於旺角大球場主場出擊，面對泰國的曼谷聯。曼谷聯暫排G組榜首，兩戰得4分。港台的直播節目會由下午5時45分開始。

東方在亞冠二力爭3分。（東方提供）

東方作客FC卡雅

另一支港超代表東方亦爭取第一勝，他們在亞冠二E組兩戰全敗，暫時得0分。東方首戰作客FC悉尼被大炒5：0，之後主場對廣島三箭踢得不錯，可惜補時失守，以2：3落敗。東方在10月24日晚作客菲律賓的FC卡雅，兩支同樣0分的球隊交手。FC卡雅頭兩輪皆大敗，作客輸廣島三箭0：3，之後主場對FC悉尼亦輸1：4。港台的直播節目會由晚上7時50分開始。