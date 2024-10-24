歐聯｜夏蘭特神奇後踭建功梅開二度　曼城5球大勝登三甲

曼城主場5球大勝布拉格斯巴達，尖刀艾寧夏蘭特（Erling Haaland）貢獻兩球，曼城在今季新制歐聯獲2勝1和，暫時排在積分榜第3位。夏蘭特的神奇入球讓隊友、教練紛紛驚嘆不已：「我不知道他是如何做到的。」



比賽僅第3分鐘，曼城便由菲爾科頓先開紀錄，之後「藍月亮」掌握主動，但完半場前未能憑入球擴大優勢。

菲爾科頓在第3分鐘便先拔頭籌，為曼城大勝揭開序幕。（路透社）

第58分鐘，沙維奧（Savinho）在右路突破後傳中，夏蘭特前往接應打算搶點，但皮球凌空之餘，在其右邊與身軀接近平排，甚至略微去到後方，對左腳的夏蘭特來說不太順腳。

只見這名前鋒仍高高跳起伸出左腳，「車身」以後踭踢入網中，布拉格斯巴達一眾後衛及門將均反應不及。之後曼城進一步掌控比賽，最終以5：0大勝，夏蘭特本人亦梅開二度。

另一角度及全場精華，夏蘭特精彩入球從0：37開始：

隊友菲爾科頓賽後感嘆夏蘭特為怪人：「賽後我跟他說，如果我這樣做的話會拉傷腹股溝。我不知他如何做到。我見過他在多蒙特入過類似入球，這展示出他過人天賦。」

不少旁述同樣對這記入球驚嘆不已，包括名宿里奧費迪南：「像是功夫一樣，太荒謬了。以前他也做過類似事情，感覺像伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）。能在那個位置以這樣方式運用自己身體並控制到皮球，沒多少人能做到。他（這球）跳得這麼高，除他以外沒人能射入。」

曾執教英格蘭國家隊及熱刺的荷杜（Glenn Hoddle），也對這球讚不絕口：「他甚至沒有望向皮球，我甚至不知道該如何稱呼這個入球，太神奇了。之後肯定會有很多孩子在球場上嘗試去模仿他。」

夏蘭特的神奇後踭入波技驚四座，獲隊友及不少名宿稱讚。（路透社）

確定大勝後，領隊哥迪奧拿在第81分鐘將夏蘭特收起，後者歐聯歷史上陣42場已攻入44球，場均入多於1球，哥帥也對此數字感到驚訝：「我知道他是如何入波，作為人類，我會說這不正常，他能每場觸球15或20次，然後有7至8次入球機會，難以置信。」