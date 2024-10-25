赤洲｜香港「恐龍島」暫時封閉　紅色荒島蘊藏大量行山打卡景點

漁護署表示在赤洲發現恐龍化石，並封閉屬於香港地質公園及船灣（擴建部分）郊野公園內的赤洲島，好讓專家不被搔擾地工作。由於恐龍化石，令到赤洲這個無人居住的荒島為人熟悉，究竟「恐龍島」赤洲是個怎樣的地方？記者3年前曾到赤洲行山，從南至北觀賞赤洲東部的紅色沉積岩，沿途有大量赤洲的特色景點，例如群鼠入洞、赤漠迷城、赤兔迎客、棧道奇穴、赤洲洞、燕鷗樂園、蚺蛇吐舌。



赤洲是一個位於塔門北邊的無人荒島，因島上大部分岩石呈赤紅，故而得名。（網上截圖）

赤洲在什麼地方？

赤洲是一個位於香港東北部的無人荒島，處赤門海峽之東，在大鵬灣之內，居塔門之北。赤洲面積約為0.44平方公里，約為維多利公園的2.3倍，亦約為鄰島塔門的三分一。赤洲的最高點高131米，名為赤洲頂，位於小島的北部。赤洲屬於香港地質公園新界東北沉積岩園區，在船灣（擴建部分）郊野公園內。本地旅行界前輩梁榮亨將赤洲譽為「鵬海明珠」。

赤洲以紅色岩石而聞名。（由讀者提供）

俯視赤洲北部的岬角羊角頭。（由讀者提供）

赤洲頂。（由讀者提供）

怎樣前往赤洲？

赤洲並沒有公共交通工具連接，沒有街渡前往，通常往赤洲的行山客都是從西貢黃石碼頭租船。不過，為方便專家進一步考察，漁護署已經封閉赤洲，直至另行通知。赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控。請市民暫時不要因好奇前往赤洲。

前往赤洲只能租船，但目前赤洲島封閉，遊人租船也不能前往。（由讀者提供）

赤洲為何那麼多紅色岩石？

赤洲的名字來自島上的地質特徵，全島大部分岩石呈赤紅色。赤洲主要由兩類岩石組成，赤洲西部為火山岩，東部為沉積岩。據香港地質公園網站介紹，約於1億至7000萬年前，香港位於氣候乾旱的內陸地區，氣溫和空氣中的氧氣含量均高於現今的平均水平，早期形成的火山岩因而遭受強烈風化，碎裂成大量沙石，岩石內的鐵質高度氧化，形成紅色的氧化鐵（一種紅色的顔料）。隨著季節性暴雨沖刷，佈滿盆地四周山脈的赤紅色礫石和沙泥被帶到低窪的盆地堆積，並在漫長的地質作用下膠結成堅硬的沉積岩。

赤洲滿是紅色的岩石，海上那島是塔門。（由讀者提供）

赤洲的奇岩怪石景點主要位於東部

赤洲東西景貌截然不同，東部的沉積岩由礫岩、砂岩、粉砂岩組成，這些岩石結構較鬆散，容易被風化及侵蝕。經過千萬年的風浪衝擊及雨水的侵蝕，漸漸形成這條壯麗的海岸線。本地的旅行界前輩運用想像力，為這些奇岩怪石配上別出心裁的外號，例如赤漠迷城是出自旅行狂梁榮亨手筆。

根據梁榮亨著作《香港奇景探勝遊》，赤洲東部的景點從北至南包括神鷹展翅、赤洲舞池、赤洲洞、蚺蛇吐舌、時光隧道、麒麟踏浪、秘崖石室、番狗議親、鯊魚口、棧道奇穴、仙人腳印、赤兔迎客、合掌岩、人面岩、赤漠迷城、奇頭岩、群鼠入洞、獅子岩。

赤洲洞。（由讀者提供）

赤洲景點｜赤洲洞

赤洲洞名滿東北海，洞口頗大，高超過10米，而且洞口高出水面，洞內一邊滿佈青苔，另一邊赤紅如火，形成獨特的色彩對比。行山人士可以從旁邊的山坡下攀至洞口，感受這個海洞的氣勢。

棧道奇穴。（由讀者提供）

赤洲景點｜棧道奇穴

棧道奇穴位於赤洲東岸的中部。沿岸而走，突遇陡崖，分隔南北，地勢峭拔，難以繞路，但細心看，懸崖中有凹坑，可讓人匍匐前行。行山人士宜放下背囊，小心爬行，有點驚險。這條路被視為棧道，而奇穴則是指崖下的海洞。

蚺蛇吐舌。（由讀者提供）

蚺蛇吐舌。（由讀者提供）

赤洲景點｜蚺蛇吐舌

蚺蛇吐舌是赤洲著名的景點，一道岩石沿坡而上，如蚺蛇從海登陸，爬向赤洲的山崗。有前輩教路，安排一人站在「蛇頭」分開雙手扮蛇舌，並在對面的堤壩崖影過去，便得見蚺蛇吐舌的神韻。

燕鷗樂園的假雀只剩下假鳥爪。（由讀者提供）

燕鷗樂園的鳥屋只剩下地基。（由讀者提供）

赤洲景點｜燕鷗樂園

在赤洲東岸望海的山坡上，有一個曾經的燕鷗樂園。據梁榮亨的《香港探秘遊》，燕鷗每年夏季會來港繁殖，首選落腳地為獨牛洲，但獨牛洲有鳥滿之患，所以多年前漁護署在赤洲興建了一些細小的鳥屋，並放置了一些假雀，以增加赤洲的吸引力。不過，這個燕鷗樂園現已被荒廢，鳥屋失修，只餘地基，至於假雀就只剩下假抓，望落有點恐怖。

鯊魚口。（由讀者提供）

鯊魚口。（由讀者提供）

赤洲景點｜鯊魚口

鯊魚口位於岸邊石灘旁的一塊巨岩上，岩上有一處中空位置，形像鯊魚張開血盆大口，吸引行山人士打卡。到訪當日，有前人放了一些木條在鯊魚口下，方便其他遊人爬入鯊魚口中。

赤兔迎客。（由讀者提供）

赤洲景點｜赤兔迎客

赤兔迎客位於海岸一塊岩石頂上，圓圓凹位就像精靈的眼睛，並有一對長耳朵，活潑地迎接遊人。

赤漠迷城。（由讀者提供）

赤洲景點｜赤漠迷城

從下方望上去，赤漠迷城就像一座城池，高起之處如堡壘，兩旁如城牆。梁榮亨在書中表示，望到如斯壯麗風景，倒有幾分迷惘，故將之命名為赤漠迷城。

狗頭岩。（由讀者提供）

群鼠入洞。（由讀者提供）

赤洲景點｜狗頭岩、群鼠入洞

在赤漠迷城下有幾個石景，包括狗頭岩及群鼠入洞。群鼠入洞就在海邊，斜壁下有大量密密麻麻凸起的岩石，就像一堆老鼠蜂擁竄逃上岸。狗頭岩在巨礁上，顧名思義就是一塊像狗頭的大岩石。

赤洲上有種很漂亮像菊花的晶石，有的位於赤漠迷城下，晶石多如一堵牆，但觀賞時記得眼看手勿動，好好保護這些晶石。

像菊花的晶石。（由讀者提供）