優才計劃︱奧蘇利雲細數選擇移居香港原因　熱愛中國美食

桌球天王奧蘇利雲申請優才計劃獲批，已來港成為香港居民。

香港入境處在社交平台Instagram上載一條影片，主題是「高手來了」，奧蘇利雲先背向鏡頭，繼而由入境處處長郭俊峰親自登場示範桌球球技，順道宣布奧蘇利雲來港的消息。「火箭」在影片中大讚香港，並細數選擇移居香港原因。



入境處影片公布奧蘇利雲來港消息。（影片截圖）

為入境處拍片宣布成為香港居民

影片中可見，奧蘇利雲持證件到港，入境處職員跟他說句：「Ｗelcome to Hong Kong」（歡迎來到香港），「火箭」笑着以中文回應一句「謝謝」。

他抵步後隨即打電話給郭俊峰，用回英語說：「我剛抵達香港，期待跟他見面，或許我們可以去喝杯茶，或許可以一起去打桌球」。

奧蘇利雲與入境處處長郭俊峰會面。（影片截圖）

奧蘇細數選擇來港定居原因

鏡頭一轉之後，已是奧蘇利雲與郭俊峰會面的畫面。處長跟對方握手，恭喜「火箭」通過優秀人才入境計劃，成為香港居民。

郭俊峰之後問「火箭」，「你到過世界各地哪麼多地方，為什麼選擇香港作為新的居留地？」奧蘇利雲說，「我在香港逗留過很長時間，有過很多美好的旅程，認識了一些好朋友，我很享受在香港的日子。明顯地，桌球在香港很受歡迎。」他隨後提到現實問題，指像他一樣的海外人士，香港在稅務上有優勢，加上本地的美物和文化，令這裏成為一個理想居住地。

奧蘇利雲2022年來港比賽時，曾跑上金督馳馬徑。（Strava）

「如果你想有理想生活，就要來香港」

奧蘇大讚香港，「如果你想有理想生活，就要來香港。」郭俊峰問他在香港有什麼計劃，奧蘇僅稱：「明顯地我會做些工作，我喜歡這裏的美食，在這裏放鬆一下，打打桌球，見見朋友。」

除了桌球，奧蘇近年愛上跑步和越野跑，2022年他來港與傅家俊在紅館合演一場令人難忘的扣人心弦大戰之餘，亦抽空跑山，其中三日先後到訪港島著名山徑金督馳馬徑、尖沙咀海濱及西貢麥理浩徑第一段輕舒腳頭。當時奧蘇分享他在山上與維港景色的合照，見到他跑到上衣也濕透。奧蘇撰文表示，學習更享受跑步，希望未來可以跑得更快，並長跑長有。當時受訪奧蘇已曾表示願意在香港長期居住，宣稱「我不想回家了」，或為日後移居香港埋下伏線。

香港入境處在社交平台Instagram上載一條影片，主題是「高手來了」，奧蘇利雲先背向鏡頭。（影片截圖）

熱愛中國美食

「火箭」近年受訪多次表達到英國的不滿和對亞洲各國的仰慕。這位7屆世界冠軍桌今年4月接受英國《太陽報》訪問時甚至宣稱，桌球世界錦標賽應該改變場地，在沙特阿拉伯或中國上演，引來不少爭議。

今年8月上演的桌球西安大獎賽，奧蘇已表示很喜歡中國美食，「我愛火鍋，喜歡很多不同類型的，例如餃子、海鮮。你們真的非常幸運，可以在一個能夠烹調出如此多美食的國度中出世。這就是你們看起來那麼健康的原因，在中國生活的人都很長壽，而西方的菜式及食物就不太好，漢堡、麵包、薯條、炸物。故此，我來到這裏，可以吃到中國人常吃的食物。這就是你們能夠有那麼多奧運冠軍的原因。」他大讚中國食物好味又健康，甚至聲稱為留在中國吃多幾餐中菜，會努力爭取晉級云云。

奧蘇月前訪華的照片。（Instagram）

自1977年起，世錦賽一直在英國謝菲爾德的克魯西布劇院（Crucible Theatre）舉行，合約會持續到2027年，該地可說是見證現代桌球的發展歷史。

奧蘇利雲過去7次贏得世錦賽冠軍，場地均為克魯西布劇院。（Getty Images）

不過奧蘇利雲向《太陽報》表示，他並不喜歡這個場地：「我認為離開謝菲爾德是明智選擇。那裏仍能舉辦比賽，但不是為期17天的世錦賽。」他將世錦賽形容是「一個巨大的馬戲團」（a massive circus），認為需要更大的空間來容納觀眾。

「我認為沙特阿拉伯很好，他們有資源，將會做得很好。」奧蘇利雲近年常到中國參加表演賽，他亦提到可以在中國舉辦，但應該在上海、深圳或廣州這樣的大城市。「他們會將比賽安排妥當，會有禮賓車、美食、豪華的酒店。他們會支付這一切費用，賽事獎金也會是天文數字。」

克魯西布劇院場地只能容納980名觀眾，近年也被質疑過不足以舉辦世錦賽這樣的大型賽事。奧蘇利雲抱怨當地交通情況，指今年不會開車前往，還要提早一小時出門。

奧蘇利雲直斥克魯西布劇院條件不佳。（Getty Images）

「要出入謝菲爾德簡直是場噩夢，當地單向行車，但你會遇到道路施工。你不會在上海有同樣體驗：會有一輛禮賓車接送，道路會被封閉，有10名保安護送，然後有練習球桌和美食。你能將所有時間奉獻給球迷，因為你不會有壓力和麻煩。」

特林普（Judd Trump）在2022年也曾認為克魯西布劇院規模太小：「在這個年代，你需要有歡待貴賓的待遇，就像溫布頓網球公開賽、高爾夫賽事或F1賽車那樣。你不會預期碧咸這樣的人（在世錦賽）出現，或是坐在觀眾席裏吧？克魯西布劇院實在無法歡待貴賓。」

沙比不希望世錦賽會移師其他地方。（Getty Images）

不過沙比（Mark Selby）就持相反意見：「希望未來幾年都會在這裏舉辦世錦賽，我知道卡塔爾可能會成為新場地，但克魯西布劇院非常特別，你會在那裏感到全身顫抖，沒有其他地方能夠做到，這就是它獨特之處。」

加利威爾遜（Gary Wilson）亦強烈反對，他認為此舉會毀掉世錦賽的聲譽及歷史，還有很多跟其相關的事情，「就像溫網不在溫布頓，而是在其他地方舉行一樣」。

他續稱自己想像中理想的做法，是在原址將場館重建，讓它能容納2000或2500人，「我喜歡這裏的一切，唯一問題是其大小。如果無法用重建方式使其增大，另一做法是在謝菲爾德其他地方建造一個不同的克魯西布劇院，但我認為很難找到像現在這樣具有標誌性的地方。」