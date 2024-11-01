何詩蓓出戰游泳世界盃新加坡站 今早兩場初賽 晚上決賽免費直播
撰文：顏銘輝
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香港泳手何詩蓓（Siobhán Haughey）今日（1日）繼續參加世界泳聯游泳世界盃新加坡站，單日出戰兩個項目，早上會游女子200米自由泳及100米蛙初賽，若果順利晉級，何詩蓓晚上會游兩場決賽。HOY TV 76台及HOY YouTube會由今晚6時30分起直播世界泳聯游泳世界盃新加坡站的比賽，香港觀眾可以免費收看何詩蓓的決賽比賽。
何詩蓓11.1世界盃新加坡站賽程
早上10:02 200米自由泳初賽第5組
早上11:20 100米蛙泳初賽第2組
晚上7:09 200米自由泳決賽*若晉級
晚上7:49 100米蛙泳決賽*若晉級
何詩蓓新加坡站首日賽事｜50米自由泳摘銅
何詩蓓本周到新加坡參加短池游泳世界盃新加坡站，昨日（10日31日）是她的27歲生日，當日出戰女子50米自由泳，她先在初賽游出24.54秒，以總成績第5名晉級當晚的決賽。適逢萬聖節，何詩蓓在50米自由泳決賽，穿上熊貓衫登場，大受歡迎。她游出24秒正，贏得50米自由泳銅牌。
游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓穿熊貓衫亮相 50自摘銅賀27歲生日
在夏天的巴黎奧運贏得兩面銅牌後，何詩蓓稍作休息，到10月起參加一連3站的短池游泳世界盃。在上海站，何詩蓓分別在100米及200米自由泳封后，另外在50米蛙泳摘銅牌。接着，何詩蓓到韓國參加仁川站，再一次連贏100米及200米自由泳冠軍，並贏得400米自由泳銀牌。
何詩蓓短池游泳世界盃3站成績
何詩蓓上海站成績（2金1銅）
100米自由泳：金牌（51.89秒）
200米自由泳：金牌（1分51.46秒）
50米蛙泳：銅牌（29.74秒）
何詩蓓仁川站成績（2金1銀）
100米自由泳：金牌（51.73秒）
200米自由泳：金牌（1分51.02秒）
400米自由泳：銀牌（3分58.06秒）
何詩蓓新加坡站成績（1銅）
50米自由泳：銅牌（24秒）
200米自由泳：？
100米蛙泳：？
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