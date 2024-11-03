網球年終賽︱鄭欽文再負莎巴蘭卡卻獲對方大讚　餘下兩仗必須全勝

鄭欽文成為歷來第二位出戰網球年終賽的中國球手，分組賽首仗便遇上「剋星」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），力戰下還是以3：6、4：6直落兩盤敗陣，今年4次對碰全敗，生涯第5次對戰仍未能在對方身上獲勝。

對賽戰績一面倒，賽後鄭欽文卻獲莎巴蘭卡大讚是「偉大球手」，並且是她能夠發揮出最佳水平的原因。



鄭欽文再遇莎巴蘭卡，結果還是一樣。（Getty Images）

鄭欽文狀態大勇卻遇「剋星」

目前世界排名第一的莎巴蘭卡，以正手擊球力量見稱，今年美國網球公開賽大會公布正手上旋擊球數據，這位26歲白羅斯球手不止球速勝過一眾女球手，甚至沒有一位男球手及得上她，在球速榜榮登榜首，被大會主持問及時一臉尷尬。

她的強大擊球力量，往往令對手難以招架，連身高1.78米、一身健美身型的鄭欽文也不例外。鄭欽文今年狀態大勇，年初先打入澳洲網球公開賽決賽，7月衛冕巴勒莫女子公開賽，最大驚喜是巴黎奧運贏得金牌，成為中國奧運網球單打金牌史上第一人。即使一度受傷病困擾，10月下旬到日本出戰泛太平洋公開賽贏得今年第三冠，並首度入圍年終賽。

鄭欽文說得上是今年女子網球壇狀態第二最好的球手——唯一及不上的正是莎巴蘭卡。由去年到今年美網，今年初澳網決賽，10月中武漢公開賽，4次交手均不敵對方拍下，年終賽雙方第5度交手，結局還是一樣。

鄭欽文首戰女子網球年終賽。（路透社）

WTA年終賽抽籤形勢（種子排名）



A組

莎巴蘭卡（1）

保蓮妮（4）

列巴堅娜（5）

鄭欽文（7）



B組

施安迪（2）

歌芙（3）

皮古娜（6）

奇捷高娃（8）



莎巴蘭卡：「她迫我發揮出最佳水平」

鄭欽文首盤初段來勢洶洶，第3局曾有「破發」機會，莎巴蘭卡保住發球局後愈戰愈勇，第6局趁鄭欽文有點不穩加強壓力，成功打破中國球手發球局，莎巴蘭卡搶得優勢下以6：3先取首盤。第2盤鄭欽文加強發球穩定性，與對手戰成4：4平手，惟第9局再次被莎巴蘭卡搶攻得分「破發」，白羅斯球手以6：4再下一城，取得分組賽首勝。

就算生涯5次對碰全負，細看比賽可發現雙方距離持續收窄，比起二人最初三次對戰，鄭欽文看來無計可施，近兩仗形勢改變不少。今年10月武漢公開賽決賽她首次在莎巴蘭卡身上贏得一盤，今場就算未取一盤，兩盤頭半段算得上是勢均力敵。賽後莎白蘭卡也讚揚，「鄭欽文是個偉大球手，我們之間總是有偉大戰鬥。她的網球風格進取，迫使我打出更高水平爭勝，這是我能發揮出最佳水平的原因。很開心我可以勝出首場賽事。」

+ 2

爭出線餘下兩仗必須全勝

鄭欽文在年終賽首場分組賽落敗後，如要力爭出線餘下兩仗不容再失。她會先在明晚遇上列巴堅娜（Elena Rybakina），繼而在最後一仗與4號種子保蓮妮（Jasmine Paolini）對戰。

除了鄭欽文外，意大利的保蓮妮同為首度參賽，上屆冠軍由施安迪奪得，她也是8人中唯一曾在年終賽奪冠的球手。

8位球手按種子排名被編入兩個小組，每組4人，小組頭兩位晉身準決賽，爭奪512萬美元冠軍獎金。今屆賽事總獎金高達1525萬美元，每位參賽球手先獲25萬美元，分組賽每贏一場再獲50萬美元，晉級準決賽再拿120萬美元，最終奪冠獎金高達512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。