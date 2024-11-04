英超｜曼聯1:1車路士｜雲佬為紅魔重注戰鬥魂 能否助阿莫林改革?

經過周中聯賽盃大破李斯特城後，曼聯回到英超賽場只能於主場以1：1賽和車路士。跟坦赫格時代一樣，「紅魔鬼」眾將仍會浪費入球良機，還會偶有不集中導致失球，但看守領隊雲尼斯達萊落力重注戰鬥魂，球員們亦不再患得患失，而是全場拚搏。



新帥阿莫林11月11日履新，「雲佬」只餘兩仗領軍，將來不知怎樣，但起碼曼聯球迷終可重拾睇波的興致。



雲尼斯達萊躍起揮拳慶祝，為奧脫福帶來久違的感染力。（Getty Images）

接手短短日子，而且球隊火速宣布新帥名字，實不能寄望雲尼斯達萊會帶來什麼戰術革新，他大致也是沿用坦帥的陣容與戰術，今仗與聯賽盃相比則有兩個變動，門將奧拿拿復任正選，而中鋒選擇了海倫，收起了薛克斯。

曼聯今仗與車路士互有攻守，如果論埋門「入肉」程度有過之而無不及，但加拿祖無人看管於禁區內射門竟乏力到讓車路士門將山齊士輕鬆接牢、拉舒福特「撞射」中楣角彈出，還有般奴費南迪斯一次禁區內抽射，又是一飛冲天，跟坦帥執教時屢誤戎機的比賽畫面似曾相識。

曼聯翼鋒加拿祖今仗有多次入球良機，但都一一浪費掉。（Getty Images）

直至70分鐘，海倫接應般奴費南迪斯傳中殺入禁區，被山齊士絆跌，般奴操刀中鵠，然後雙膝跪地滑剷慶祝，卡斯米路等衝前緊抱，全場球迷熱血沸騰，雲尼斯達萊也興奮得面向球迷揮拳；「雲佬」這樣的感染力，是奧脫福球場久違的。

般奴費南迪斯射入12碼，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

可是，主場球迷只開心了4分鐘。車路士一次角球攻勢，卡斯米路頭槌解圍不遠，車路士中場摩西斯卡些度撞射地波，飛向死角，奧拿拿欲救無從。卡些度的射門雖然精彩，但為何禁區無曼聯球員守備？這樣防守不集中的畫面，同樣似曾相識。

卡些度妙射得手，為車路士閃電扳平。（路透社）

利辛度馬天尼斯補時階段踢跌高爾彭馬，慢鏡拍到他右腳踩中彭馬膝蓋，但他只被罰黃牌，經VAR審視亦未有改判；這名阿根廷守將僥倖逃過紅牌後，曼聯亦與車路士以1：1握手言和。曼聯和波後，以10戰得12分微升至第13位，距離進佔第4位的車路士也只有6分，爭逐前四位置尚未絕望。

利辛度馬天尼斯補時階段踩中高爾彭馬膝蓋，逃過直紅命運。（Getty Images）

「雲佬」賽後表示，雖然對賽果有點失望，但滿意球隊的演出，「整體來說，這是很好的表現，球員們踢得出色，而且在場上寸土必爭。我們創造了入球機會，也應該射入多一球去贏得比賽，可惜的是我們沒做到」。

雖然只是看守領隊，但「雲佬」在短短幾場都傾囊相授，他說：「我嘗試（向球員）分享這球會、這城市、這些球迷的文化，這是十分重要的，我很高興我可以分享這些，讓球員們更明白我們（曼聯）的精神。我在周三（聯賽盃）及今仗都看到了這樣的精神，這將是成長的基礎。」這位前球隊神射手，無法在短短日子改善拉舒福特及加拿祖的射術，但他確實讓球員們跑起來，精神面貌比之前好得多，至於能否成為阿莫林接掌球隊後的紅利，且拭目以待。