歐聯｜AC米蘭作客３：１擊敗皇家馬德里

歐聯周二（11月5日）舉行第四輪賽事，AC米蘭作客３：１擊敗皇家馬德里 。



在上半場12分鐘，Malick Thiaw在普列錫（Christian Pulisic）助攻下，為AC米蘭先開紀錄。至23分鐘，翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）操刀12碼為皇馬扳平。但在39分鐘，莫拉達（Alvaro Morata）建功助AC米蘭再度領先。

圖為2024年11月5日，歐聯舉行第四輪賽事， 迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）入球後振臂。（Reuters）

換邊後，迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）於73分鐘將AC米蘭的領優勢擴大至３：１。皇馬的魯迪格（Antonio Rudiger）雖曾在81分鐘入球，但後來被裁定無效。

同日歐聯賽事結果

燕豪芬4：０基羅納

施洛雲１：４薩格勒布戴拿模

博洛尼亞０：１摩納哥

多蒙特１：０格拉茨

些路迪３：１RB萊比錫

里爾１：１祖雲達斯

利物浦４：０ 利華古遜

皇家馬德里１：３ AC米蘭

士砵亭４：１曼城