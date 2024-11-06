歐聯｜迪亞斯帽子戲法助利物浦大勝利華古遜　史諾神調動棋高一着

重返晏菲路的沙比阿朗素，下半場出場時忍不住拍了「This is Anfield」的牌子，卻可能觸犯了禁忌，結果他率領的利華古遜易邊後兵敗如山倒，以0：4慘敗。

撇除迷信原因，利物浦主帥史諾再施精妙戰術，讓路易斯迪亞斯串演中鋒，打了對手一個措手不及；這名哥倫比亞國腳更取得加盟紅軍後的首個帽子戲法，並助球隊升上歐聯榜首。



或許史諾上仗對白禮頓時已在部署今場對利華古遜的硬仗，因此該仗先收起迪亞斯，然後讓他後備入替，但並非踢慣常的翼鋒，而是放在輔鋒位置。史諾今仗更出人意表，收起了達雲紐尼斯，索性用迪亞斯打中鋒，但他卻不是正統中鋒，又不似「假九」，而是自由度很大地偏左進攻，與加普雙雙出現在左路，令客軍右路防線超負荷。這樣做的另一個好處是，由於兩軍球員會集中在一邊，然後另一邊的沙拿便有很多空位，此時利物浦球員一個大轉向，沙拿便有機會單挑對方左翼衛或左中堅，這是足球版的NBA常用戰術「Isolation」（單打）。

史諾再施精妙戰術，助利物浦以4：0大勝利華古遜。（Getty Images）

沙比阿朗素去季帶領利華古遜不敗封王，今季作客亦未嘗敗績，他上半場的部署，亦令利物浦沒有大多攻勢，反而利用右路謝利美費林邦的速度，為紅軍帶來不少麻煩，這名荷蘭翼衛在43分鐘更將皮球送入網窩，但單刀前犯手球在先，入球被判無效。

下半場利華古遜兵敗如山倒，教練沙比阿朗素未能阻止。（Getty Images）

跟上仗對白禮頓時一樣，利物浦易邊後便提速進攻，利華古遜開始難以應付，到61分鐘終於守不住，當時居迪斯鍾斯一個漂亮直線傳球，迪亞斯突破越位挑射入網。紅軍打破缺口後，攻勢如浪潮，加上主場球迷吶喊助威，利華古遜潰不成軍，結果加普在2分鐘後接應沙拿傳中頂入，迪亞斯於83及補時2分鐘連入兩球，帶領紅軍以4：0大捷，並以4戰全勝得12分，進佔歐聯榜首。

迪亞斯今仗上演帽子戲法。（Getty Images）

史諾賽後解釋了今仗的戰術變化，「他們（利華古遜）經常在中場製造人多打人少局面，我們適時地調整了中場配置，冒險地創造更多一對一的情況」。這名荷蘭主帥又盛讚迪亞斯攻入首球那記居迪斯鍾斯的妙傳，「鍾斯傳出了一記不可思議的傳球，配合着迪亞斯的速度，讓他從容射入，對我來說，這傳送與那入球同等重要」。

利物浦在英超及歐聯雙雙雄踞榜首，但史諾沒有自滿，他表示領隊的工作是一步一腳印，「作為領隊，其實你不是在想三個月後的事，你永遠只得即將要面對的那場比賽。我們今周末便要面對阿士東維拉，那是另一場硬仗」。

史諾領利物浦在歐聯四戰全勝升上榜首。（路透社）

歐聯聯賽階段第四輪賽程（05/11至06/11）

主場 比數 作客

燕豪芬 4：0 基羅納

施洛雲 1：4 薩格勒布戴拿模

博洛尼亞 0：1 摩納哥

多蒙特 1：0 格拉茨

些路迪 3：1 RB萊比錫

利物浦 4：0 利華古遜

里爾 1：1 祖雲達斯

皇家馬德里 1：3 AC米蘭

士砵亭 4：1 曼城

