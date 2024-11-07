港足︱中鋒米高入籍後首度落選　傑志小將今季港超零上陣仍獲召

香港足球代表隊11月份友賽決選名單周四（7日）出燼，前鋒人選變動最令人意外。



港足今次國際賽期主場友賽兩場，分別是11月14日對菲律賓、19日再鬥毛里求斯。新帥韋斯活上任後，港隊上月先作客0：1不敵列支敦士登，但於主場3：0擊敗柬埔寨。

港足今次決選24人，依舊徵召了守門員葉鴻輝、伍瑋謙與謝家榮，外流內地的孫銘謙、周緣德、茹子楠、陳晉一如常入選，惟理文18歲守衛周子謙無份，上月獲補選的杜度跟「新丁」尼高拉斯繼續入圍。

米高自去年9月入籍後一直入選決選名單，今次是一年多以來首度落選。（資料圖片）

而陳俊樂、顏樂楓、胡晉銘均名落孫山，韋斯活揀選了傷癒的黃威跟林衍廷，配合余在言、陳肇鈞、顏卓彬；值得留意，同樣獲召的吳宇曦、祖連奴與史提芬彭利拿於這份名單之上，都被列為中場。

前鋒方面最令人意外，中鋒米高自去年9月入籍後第一次不入名單，而在劉智樂、馬希偉、黃皓雋、艾 華、李小恆、張憙延、杜俊暉全數落選下，韋斯活挑選了今季未曾於港超聯及各項盃賽上陣的傑志19歲小將馬斐，這位沒有出現在初選名單之上的球員，首度獲大港腳決選。其餘前鋒人選還包括潘沛軒、艾華頓與安永佳。

此外，足總亦透露韋斯活推行新措施，除賽前官方訓練外，其餘港隊訓練都會閉門舉行。

傑志小將馬斐今季不曾於港超聯各項賽事上陣，只曾於U22聯賽披甲。（傑志Facebook）

港足24人決選名單：



守門員：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)



後衛：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)



中場：孫銘謙 (滄州雄獅)、吳宇曦、林衍廷、余在言 (東方)、顏卓彬、祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、黃威（理文）、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：馬斐、潘沛軒(傑志)、艾華頓(理文)、安永佳 (深圳新鵬城)

