歐聯｜國際米蘭１：０贏阿仙奴 拜仁１：０勝賓菲加
撰文：蕭通
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歐聯周三（11月6日）舉行第四輪賽事，阿仙奴作客0：1被國際米蘭擊敗。兩軍此前3輪均兩勝一和，且未失一球。今次賽後阿仙奴積7分排第十二，國際米蘭以10分升上第五。
憑查漢奴古（Hakan Calhanoglu）於上半場補時操刀12碼，國際米蘭半場領先１：０。自從加盟國際米蘭以來，查漢奴古在所有賽事中，19次操刀12碼全部進網。雖然阿仙奴在下半場有14次射門，但缺乏創造力，至完場未能改寫比數。
穆斯亞拿頭槌建功助拜登取勝
同日拜仁慕尼黑憑穆斯亞拿（Jamal Musiala）的頭槌，以1：０擊敗賓菲加。拜仁賽後以兩勝兩負、積6分排17位；賓菲加亦以兩勝兩負、積6分排第19。
兩軍於上半場互交白卷， 至下半場67分鐘，穆斯亞拿接應哈利卡尼（Harry Kane）的傳球破網，為拜仁奠下勝局。
同日歐聯賽事結果
布魯日 1：０ 阿士東維拉
薩克達 2：1 年青人
飛燕諾 1：3 薩爾斯堡
貝爾格萊德紅星 2：5 巴塞隆納
國際米蘭 1：０ 阿仙奴
巴黎聖日耳門 1：2 馬德里體育會
布拉格斯巴達 1：2 比斯特
史特加 ０：2 阿特蘭大
拜仁慕尼黑 1：０ 賓菲加
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