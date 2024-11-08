歐霸｜10人熱刺作客２：３敗陣　遭加拉塔沙雷破金身

歐霸盃周四（11月7日）第4輪賽事，此前3戰全勝的熱刺，在下半場少踢一人下，作客以２：３被加拉塔沙雷擊敗 。賽後熱刺積9分，加拉塔沙雷則累計三勝一和握10分。



上半場僅6分鐘，艾基根（Yunus Akgun）憑一記精彩的遠距離凌空射門，為加拉塔沙雷先開紀錄。至18分鐘，小將Will Lankshear在賓倫莊遜（Brennan Johnson）助攻下，為熱刺扳平，也是他加盟熱刺以來首個入球。

但至31分鐘，域陀奧森漢（Victor Osimhen）接應梅頓斯（Dries Mertens）傳球建功，令加拉塔沙雷再次領先。至39分鐘，域陀奧森漢梅開二度，令優勢擴至３：１。

下半場60分鐘，Will Lankshear因兩黃變一紅被逐離場。熱刺在少踢一人的劣勢下，後備上陣的蘇蘭基（Dominic Solanke）於69分鐘破門，助熱刺拉近至2：3， 惜未能改變敗局。