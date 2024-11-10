英超︱雲尼斯達萊領軍最後一擊　曼聯半場領先李斯特城兩球

撰文：吳慕兒
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曼聯新帥阿莫林（Ruben Amorim）明日（11日）正式上任，周日英超主場對李斯特城是看守主帥雲尼斯達萊領軍最後一擊，他較周中歐霸賽事作出三個調動，曼聯半場已領先李斯特城兩球。

曼聯主場再次見到雲佬慶祝動作。（Getty Images）

雲尼斯達萊領軍最後一擊

雲尼斯達萊跟曼聯的助教合約明年才屆滿，然而阿莫林明言會引入自己的團隊，「雲佬」今仗過後去留未定。他在曼聯對李斯特城場刊再次跟球迷「講心」，「曼聯球迷一直在我心中佔一個特別位置，而我可以坦白地說我對你們的愛在這段日子有增無減。」

「我在奧脫福看台所獲得的支持實在奇妙，我會終生珍惜這些寶貴回憶。我只看到曼聯的好，絕對相信這球會擁有一切條件再次重拾在我球員年代那樣的水平。」臨別贈言，這位一代紅魔名將不忘跟下任主帥阿莫林打聲招呼，「由明天開始，我將會站在新任主教練阿莫林身後，我促請每個熱愛曼聯的人也這樣做。」

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英超︱坦赫格被炒後，曼聯隊長般奴費南迪斯連續兩周入球。（Getty Images）

坦赫格離任後般奴連續兩周入波

曼聯英超不敵韋斯咸後辭退坦赫格，雲佬暫代帥印後先在聯賽盃16強5：2大勝李斯特城，上輪英超1：1賽和車路士，歐霸2：0挫POAK，連續3仗保持不敗，今輪英超再次遇上李斯特城，有個好開始。

曼聯今場較周中歐霸勝POAK一仗有三個變動，後防守將迪歷特、利辛度馬天尼斯重獲正選，取代連迪路夫和伊雲斯，前線方面亦有拉舒福特復任正選，加拿祖先列後備。李斯特城失去射手華迪，戰力削弱。17分鐘，迪亞路一記後腳跟妙傳，般奴費南迪斯禁區外起腳中鵠，為曼聯先開紀錄，也是坦赫格被炒後，這位紅魔隊長在英超連續兩周都有入球。

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38分鐘般奴頭槌攻門，省中李斯特城守將域陀基斯甸臣（Victor Kristiansen）後入網，這記烏龍球令曼聯半場領先至2：0。57分鐘雲佬一口氣作兩調動，加拿祖取代拉舒福特，伊雲斯入替達洛治。75分鐘他再以舒克斯入替凱倫（Rasmus Højlund），繼而在79分鐘由基斯甸艾歷臣入替卡斯米路。
82分鐘今場非常活躍的般奴費南迪斯引球推進，殺入李斯特城後防心臟地帶後再以一記美妙傳送，後備上陣的加拿祖離門廿碼勁射龍門左上角破網，將比數擴大至3：0。

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