劍擊．青年世界盃｜鄭鐵男締港隊歷史　秘魯站男子花劍首稱霸

2022年的世界青少年劍擊錦標賽，鄭鐵男在男子花劍少年組（17歲以下）稱霸，成為港隊第四人揚威世青賽。相隔兩年多，鄭鐵男再度在國際賽登頂，在秘魯利馬舉行的男子花劍青年世界盃，鐵男連挫多名美國劍手封王，成為港隊男花首人稱霸青年世界盃分站。



鄭鐵男。（資料圖片／FIE圖片）

花劍青年世界盃在秘魯利馬上演，即使與香港相距超過18000公里，仍然有港將參加今站，在美國賓夕法尼亞州立大學（Penn State University）升學的鄭鐵男是其中之一。

男花青年世界排名第17的鄭鐵男，小組賽取得5勝1負，以8號種子身份晉身淘汰賽，首圈輪空後再輕取墨西哥劍手，與美國的Jonathan Dai爭入8強，鐵男以15：14險勝過關，再挫匈牙利劍手及另一美國劍手Richard Li殺入決賽，遇上相同小組、當時輸2：5的美國劍手Conrad Lo，鄭鐵男今場決賽贏得輕鬆，以15：5大勝封王。

鄭鐵男稱霸秘魯站青年世界盃，是港隊男花史上首人在青年世界盃奪冠，女將陳諾思2022年曾在曼谷站封后。

鄭鐵男繼2022年世青賽後，再度揚威國際賽。（資料圖片／FIE圖片）

另外，港將錢承祖與唐令儒分別在首圈及32強止步。