拳擊｜58歲拳王泰臣大戰Jake Paul　對手豪言5回合內K.O.

傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人、職業拳擊手Jake Paul的拳賽會在香港時間周六（16日）開始。這場比賽萬眾矚目，賽前雙方過磅時便已火藥味十足，泰臣一巴掌打在Jake Paul臉上，後者在訪問時更豪言要在4或5回合內擊倒泰臣。

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賽前過磅時，泰臣掌摑Jake Paul臉部。（路透社）

這場拳賽於今年4月時公布，原定今年7月較量，不過泰臣因胃潰瘍而宣布推遲4個月。泰臣今年已58歲，德州體育委員會表示他身體狀況符合比賽要求，並判定今場為職業賽事，但因應泰臣年紀，而調整比賽規定。

比賽預計會進行8回合，每回合2分鐘，而非通常的3分鐘、10或12回合。此外，兩人都會使用較重的14安士拳套，而非標準的10安士，以降低拳擊威力。

賽前雙方過磅，泰臣體重為228.4磅，Jake Paul則重 227.2 磅。能見到泰臣即使已58歲，但肌肉仍相當健碩。

58歲的泰臣仍相當健碩。（路透社）

泰臣今場對手Jake Paul今年27歲，正值少壯之年。他是世界上最高收入的Youtuber之一，其頻道擁逾2000萬追蹤者，早年與胞兄Logan Paul以拍攝各類瘋狂搞笑的影片聞名。後者因在2017年到日本拍攝「自殺森林」青木原森林的影片，曾引來過巨大爭議。

不過Jake Paul並非純粹網絡紅人，他之後進軍職業拳擊界，在2020年1月30日出道，至今11場職業賽事錄10勝7次KO，只以點數不敵英國重量級拳王Tyson Fury胞弟Tommy Fury。

被泰臣掌摑後，他表示會認真看待今場比賽：「我很開心他摑我，現在這成私人恩怨了。當我把他打到落花流水時，沒人能說些什麼。我會在4或5回合內擊倒他。」