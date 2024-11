朝鮮退出東亞足球錦標賽外圍賽　被視為港足最大對手　賽程有變動

東亞足球協會官網顯示,朝鮮突然「消失」於東亞足球錦標賽外圍賽賽程上,隨後香港足總確認這支神秘之師退賽。



今屆東亞足球錦標賽外圍賽由香港主辦,分組賽程早前已出爐,當時足總公布,今屆外圍賽有6隊參賽,並分為兩組,當中港足同組對手為蒙古、中華台北;另一組是朝鮮、關島及澳門。每組首名會晉級決賽,爭奪明年7月在韓國上演的決賽周席位,與中國、日本、韓國再決一高下。

然而根據東亞足球協會(EAFF)官網,朝鮮的名字在分組名單及賽程上突然「消失」。足總隨後公布於11月25日接獲東亞足球協會通知,朝鮮將不會參賽,而比賽形式將保持不變。

此舉令A組只剩下澳門及關島,兩隊只會於12月14日於啟德體育園青年運動場踢一場「分組賽」。而朝鮮本被視為港足爭奪決賽周席位的最大對手,這支神秘之師退賽,大大提高了出港隊出線機會。

在新賽程下,港隊首戰改於12月8日下午6時於旺角大球場對蒙古;次戰則於12月14日下午8時在相同場地對中華台北。中華台北對蒙古一役,與及決賽的比賽時間與地點均不變。

疫情後朝鮮已「復出」參與國際賽,球隊在今年5個國際賽期(3月、6月、9月、10月、11月)均有比賽,包括上兩周於世界盃外圍賽第三圈先後不敵伊朗及烏茲別克,然而今次東亞錦外圍賽賽期不在國際賽期之內。

東亞錦標賽外圍賽最新分組:



A組:澳門、關島

B組:香港、中華台北、蒙古



東亞足球錦標賽外圍賽最新賽程:



12月8日:

08:00 pm

香港 Vs 蒙古

地點:旺角大球場



12月11日:

08:00 pm

中華台北 Vs 蒙古

地點:旺角大球場



12月14日:

02:00 pm

澳門 Vs 關島

地點:啟德體育園青年運動場



08: 00 pm

香港 Vs 中華台北

地點:旺角大球場



12月17日

決賽(A組首名 Vs B組首名)

時間:08:00 pm

地點:香港大球場