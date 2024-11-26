朝鮮退出東亞足球錦標賽外圍賽　被視為港足最大對手　賽程有變動

東亞足球協會官網顯示，朝鮮突然「消失」於東亞足球錦標賽外圍賽賽程上，隨後香港足總確認這支神秘之師退賽。



今屆東亞足球錦標賽外圍賽由香港主辦，分組賽程早前已出爐，當時足總公布，今屆外圍賽有6隊參賽，並分為兩組，當中港足同組對手為蒙古、中華台北；另一組是朝鮮、關島及澳門。每組首名會晉級決賽，爭奪明年7月在韓國上演的決賽周席位，與中國、日本、韓國再決一高下。

然而根據東亞足球協會（EAFF）官網，朝鮮的名字在分組名單及賽程上突然「消失」。足總隨後公布於11月25日接獲東亞足球協會通知，朝鮮將不會參賽，而比賽形式將保持不變。

此舉令A組只剩下澳門及關島，兩隊只會於12月14日於啟德體育園青年運動場踢一場「分組賽」。而朝鮮本被視為港足爭奪決賽周席位的最大對手，這支神秘之師退賽，大大提高了出港隊出線機會。

在新賽程下，港隊首戰改於12月8日下午6時於旺角大球場對蒙古；次戰則於12月14日下午8時在相同場地對中華台北。中華台北對蒙古一役，與及決賽的比賽時間與地點均不變。

疫情後朝鮮已「復出」參與國際賽，球隊在今年5個國際賽期（3月、6月、9月、10月、11月）均有比賽，包括上兩周於世界盃外圍賽第三圈先後不敵伊朗及烏茲別克，然而今次東亞錦外圍賽賽期不在國際賽期之內。

東亞錦標賽外圍賽最新分組：



A組：澳門、關島

B組：香港、中華台北、蒙古



東亞足球錦標賽外圍賽最新賽程：



12月8日：

08：00 pm

香港 Vs 蒙古

地點：旺角大球場



12月11日：

08：00 pm

中華台北 Vs 蒙古

地點：旺角大球場



12月14日：

02：00 pm

澳門 Vs 關島

地點：啟德體育園青年運動場



08： 00 pm

香港 Vs 中華台北

地點：旺角大球場



12月17日

決賽（A組首名 Vs B組首名）

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

