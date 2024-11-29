DECATHLON進駐太古城開第9分店　趁疫情擴張　蟄伏兩年再有大動作

連鎖運動用品店DECATHLON再開啟擴張步伐，在太古城開設第9間分店，在今日（29日）開張。DECATHLON在2017年攻港，疫情前只有3間分店，他們在疫情期間的行山露營熱潮下積極擴張，在2020及2021兩年開多5間分店。經過兩年蟄伏後，今年再大展拳腳，進駐港島東，在太古城地下開設過萬呎新店。新店主打滑雪、遠足及露營裝備，這些區域佔店舖最大面積。太古店外，DECATHLON還會在啟德零售館開設新分店，啟德零售館預計今年下旬開幕，暫時未有確實的開幕日期。



DECATHLON太古城分店在11月29日開幕。

DECATHLON分店開業年份一覽

2017年 旺角

2017年 銅鑼灣

2019年 將軍澳

2020年 中環、九龍灣

2021年 馬鞍山、沙田、屯門

2024年 太古



太古城商舖大執位，無印良品MUJI由地下搬遷至太古城中心2樓及3樓，至於原MUJI的地下舖位就由連鎖運動用品店DECATHLON接手。這間DECATHLON太古店面積超過1萬平方呎，最近大門口的是滑雪、遠足及露營專區，佔據了整間店舖最大的面積。秋冬是本地行山露營的旺季，而且不少港人喜歡年底外遊，到外地享受「白色聖誕」滑雪，所以太古店暫時以這幾項運動為主打。

一入門口就是滑雪專區。

此外，太古店是3間DECATHLON港島區分店之中，拍類運動裝備最齊全的一間，包括網球和羽毛球拍，並設置了穿線工作室，提供球拍的穿線服務。太古店還有健身、跑步、游泳、單車及團隊運動的裝備發售。

DECATHLON太古店位於太古城中心一期商場地下066號舖。（由公關提供）

自DECATHLON在2017年攻港以來，太古店是他們的第9間分店。他們在2017年先在兩大購物旺區旺角及銅鑼灣開店，之後2019年在將軍澳尚德廣場的3.6萬呎巨舖開設第3間分店。

疫情期間，本地出現運動熱潮，行山及露營成為港人的熱門活動，而DECATHLON亦把握機會逆市擴張，在2020年10月連開中環及九龍灣兩間分店。在2021年，他們更加連開3間分店，分別是沙田、馬鞍山及屯門，由疫情前得3間分店擴張至8間。他們近兩年放慢擴張步伐，直至今年再在太古城開第9間分店。

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DECATHLON亦落實進駐啟德體育園的啟德零售館，相信會是他們的第10間分店。啟德零售館預計今年下旬開幕，但至今未有開幕日期。如果啟德店可在今年開張，DECATHLON將是在兩個月內開兩間新店。

為慶祝太古店開幕，DECATHLON太古店準備了兩款主題精品給予顧客。在現場消費不限金額，即可獲贈太古主題鎖匙扣乙個；若果消費滿港幣250元，即可獲贈太古主題背包乙個。兩項贈品都是數量有限，送完即止。

在現場消費不限金額，即可獲贈太古主題鎖匙扣乙個。（由公關提供）

若果消費滿港幣250元，即可獲贈太古主題背包乙個。（由公關提供）

DECATHLON太古城新店資料

地址：太古太古城道18號太古城中心一期商場地下066號舖（太古港鐵站出口D2）

營業時間：上午10時至下午10時