費倫天拿中場艾度亞度保夫突然倒地　比賽腰斬　有球員眼泛淚光

周日意甲，費倫天拿主場對國際米蘭期間，費倫天拿中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在17分鐘突然倒地，救護車將艾度亞度保夫送院，比賽暫停，雙方球員回到更衣室。從直播畫面見到，有費倫天拿球員憂心忡忡，眼泛淚光。意甲宣布比賽腰斬。



22歲的艾度亞度保夫倒地，雙方球員大為緊張。（x）

事發在比賽的17分鐘左右，據報當時比賽暫停，VAR正檢查國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯被判無效的入球，期間艾度亞度保夫突然倒地。意大利《天空體育》稱，艾度亞度保夫在彎腰綁鞋帶時倒地。

他的費倫天拿隊友及國際米蘭球員見狀大驚，馬上招救護人員入場。雙方球員圍住艾度亞度保夫，形成保護圈，以免鏡頭影到他。直播畫面亦轉為遠鏡。

救護車入場，但停在草地旁，未有開到艾度亞度保夫倒地之處。有球員十分不滿及生氣。救護人員將艾度亞度保夫送上擔架，再推到場邊上救護車。救護車將艾度亞度保夫送到球場附近的醫院。等待最新消息期間，雙方球員不禁落淚，之後他們被要求返回更衣室等待。

費倫天拿中場艾度亞度保夫在周日意甲倒地，其他球員圍圈，包圍住接受急救的艾度亞度保夫。（X）

救護車入場，將艾度亞度保夫送院。（X）

意大利《天空體育》報道，艾度亞度保夫能夠自主呼吸，但尚未恢復意識。

意甲宣布因為緊急醫療事故，比賽腰斬，今日內不會重開，另擇日子再賽。

有費倫天拿球員眼泛淚光。（x）