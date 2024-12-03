乒乓混合團體世界盃︱國乒三戰全勝出線　港隊戰瑞典爭首名

乒乓年終賽完結後，混合團體世界盃在中國成都上演。實力獲看高一線的國乒主場作戰，在分組賽3場都輕取對手，對澳洲及印度均以8：0大勝後，再以8：1擊敗美國，不過主將王楚欽日前受訪時，仍表示每一場壓力都很大。

另一方面，港隊兩戰皆捷，目前暫排第4組榜首，將在下午5時面對瑞典，比賽附免費直播。



王楚欽奪年終賽男單冠軍後，再率國乒出戰混合團體世界盃。（新華社）

國乒主場出戰混合團體世界盃，身處第1組，同組對手分別是澳洲、印度和美國，國乒自是出線大熱門，首兩場對澳洲和印度，都以8:0橫掃對手，兩場都由王楚欽出戰男單，雖然順利零封對手，但自奧運後他的一舉一動都常受批評，他在首仗後不諱言「每一場壓力都很大」，到第二場對印度，才表示已調整好心態。

國乒周二（3日）面對美國，由孫穎莎出戰女單、男單換上林詩棟，當中林詩棟對美國選手Sid Naresh首局意外地9:11先輸，但立刻連贏11:4、11:2，助國乒以8:1擊敗美國，3戰全勝下晉級第二階段。第二階段將由每組的首名和次名球隊，共8支球隊打單循環賽，爭取打入4強，但在第一階段已交過手的隊伍則不會再碰頭。

了解今次賽事特殊賽制：乒乓混合團體世界盃︱黃鎮廷領軍港隊首仗力壓法國 出線形勢有利

國乒在混雙及女單同樣碾壓對手取勝，圖為王曼昱。（新華社）

林詩棟近期成為國乒主力之一。（新華社）

港隊兩戰皆捷 將戰瑞典爭首名出線

另一方面，港隊首日先以8：7險勝法國，當中姚鈞濤和吳詠琳合力2:1勝出第一場混雙、黃鎮廷在第三場男單2：1擊敗Thibault Poret、吳詠琳夥杜凱琹在第四場的女雙2：1取勝，成為關鍵。

港隊第二日鬥加拿大，第一場混雙已由奧運組合黃鎮廷和杜凱琹出戰，以3：0擊敗對手，加上緊接吳詠琳在女雙3：0獲勝，雖然林兆恆在男單1：2敗陣，但港隊在領先7：2下，李凱敏／黃凱彤在第四戰取下一小局，已助港隊8：2鎖定勝局，在第4組兩戰全勝，憑較佳勝負局數排在榜首。香港時間周二下午5時，港隊將面對瑞典，爭取首名，可前往官方Youtube頻道觀看直播。

港隊「一哥」黃鎮廷。（資料圖片/Getty Images）

第4組積分榜

第1名 香港 2戰 勝出局數16 落敗局數9 積分4

第2名 法國 2戰 勝出局數15 落敗局數11 積分3

第3名 瑞典 2戰 勝出局數11 落敗局數8 積分3

第4名 加拿大 2戰 勝出局數2 落敗局數16 積分2

