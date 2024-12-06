大棠紅葉2024｜紅葉指數為「開始紅」　港鐵特別巴士K66A投入服務

行山人士留意，大棠紅葉季節已到！大欖郊野公園楓香林紅葉情報在周三（4日）更新紅葉指數為「開始紅」，而且由本周末（7日）起，港鐵將增設K66A特別巴士路線來往港鐵朗屏站及大棠山道，逢周六、周日及假期服務，方便行山人士入大棠賞紅葉。



有用連結：大欖郊野公園楓香林紅葉情報（2024-2025）

紅葉指數為「開始紅」。（網上截圖）

在12月4日更新的紅葉指數為「開始紅」。紅葉指數分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。按往年情況，紅葉指數大多會在12月中進入開始紅或紅的階段。

因應紅葉季節已到，郊野公園在賞紅葉勝地大棠舉行活動，在2024年12月及2025年1月，每日早上10時30分至下午4時30分，在大欖郊野公園楓香林提供自然導賞服務。

在2024年12月14日至2025年1月1日的逢星期六、日及公眾假期，郊野公園在早上10時30分至下午4時30分會設置相片展覽、攤位遊戲及行山有道推廣。

港鐵往年會特別安排印有「大棠紅葉」宣傳的接駁巴士。（港鐵圖片）

考慮到會有大量行山人士到大棠觀賞紅葉，運輸署在12月及1月作出多項臨時交通安排，包括加強大棠的巴士服務。港鐵巴士K66A號線會由2024年12月7日起投入服務至2025年1月12日，逢周六、日及公眾假期行駛。往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時，而回朗屏方向的服務時間為下午1時至晚上7時。K66A的成人單程收費為$5.1。

此外，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段將於2024年12月7日（星期六）至2025年1月12日（星期日）逢星期六、日及公眾假期每日上午7時至晚上7時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

了解更多大棠交通方法：大棠紅葉2024｜3條性價比最高行山路線推介 附交通巴士小巴攻略

港鐵兩年前特別安排印有「元朗賞紅葉」的巴士行走K66A路線。（港鐵圖片）

「紅葉專線巴士」K66A服務詳情：

港鐵巴士K66A號線（朗屏站(近朗屏邨悅屏樓) – 大棠山道 (近涼亭)）

K66A服務日期：2024年12月7日至2025年1月12日的星期六、日及公眾假期

K66A服務時間：往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時；往朗屏站方向的服務時間為下午1時至晚上7時

K66A收費：成人單程收費為$5.1；小童及長者單程收費為$2.2

在紅葉季節，有人特地行到大棠畫畫，用畫筆記下紅葉美景。（顏銘輝攝）

↓↓行到大棠楓香林，過去賞紅葉盛況↓↓