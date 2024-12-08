東亞足球錦標賽｜賽程、直播、球員名單 港足12.8首戰對蒙古
撰文：高詩琦
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東亞足球錦標賽周日（8日）在香港主場展開，由五支球隊包括香港、蒙古、關島、澳門和中華台北，競逐一個決賽周的資格。
賽事分成兩組，每組首名進入12月17日的決賽，最終勝者將在明年7月出戰在韓國舉行的決賽周，與中國、日本、韓國爭冠軍。本文列出賽程、賽果、轉播資訊及球員名單。
東亞足球錦標賽｜賽程
A組
12月14日 下午2:00 啟德青年運動場 澳門 Vs 關島
B組
12月8日 傍晚6:00 旺角大球場 蒙古 Vs 香港
12月11日 晚上8:00 旺角大球場 中華台北 Vs 蒙古
12月14日 晚上8:00 旺角大球場 香港 Vs 中華台北
決賽
12月17日 晚上8:00 香港大球場 A組首名 Vs B組首名
東亞足球錦標賽｜轉播
港台電視32
12月8日 晚上9:30（錄播） 蒙古 Vs 香港
12月14日 晚上8:00（直播） 旺角大球場 香港 Vs 中華台北
12月17日 晚上8:00（直播） 香港大球場 A組首名 Vs B組首名
以電視台公布為準
東亞足球錦標賽｜門票資訊
港隊賽事：正價票200港元、特惠票60港元
已在Ticketflap公開發售
非港隊賽事（澳門 Vs 關島、中華台北 Vs 蒙古）：免費入場
取票方法：門票於開賽前2小時起於比賽場地公眾入口派發，每人限取一張，先到先得，派完即止
決賽：詳情足總稍後公布