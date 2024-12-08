東亞足球錦標賽｜賽程、直播、球員名單　港足12.8首戰對蒙古

東亞足球錦標賽周日（8日）在香港主場展開，由五支球隊包括香港、蒙古、關島、澳門和中華台北，競逐一個決賽周的資格。

賽事分成兩組，每組首名進入12月17日的決賽，最終勝者將在明年7月出戰在韓國舉行的決賽周，與中國、日本、韓國爭冠軍。本文列出賽程、賽果、轉播資訊及球員名單。



東亞足球錦標賽｜賽程

A組

12月14日 下午2:00 啟德青年運動場 澳門 Vs 關島

B組

12月8日 傍晚6:00 旺角大球場 蒙古 Vs 香港

12月11日 晚上8:00 旺角大球場 中華台北 Vs 蒙古

12月14日 晚上8:00 旺角大球場 香港 Vs 中華台北

決賽

12月17日 晚上8:00 香港大球場 A組首名 Vs B組首名

港足此前友賽三連勝。（資料圖片／盧翊銘攝）

東亞足球錦標賽｜轉播

港台電視32

12月8日 晚上9:30（錄播） 蒙古 Vs 香港

12月14日 晚上8:00（直播） 旺角大球場 香港 Vs 中華台北

12月17日 晚上8:00（直播） 香港大球場 A組首名 Vs B組首名

以電視台公布為準

東亞足球錦標賽｜門票資訊

港隊賽事：正價票200港元、特惠票60港元

已在Ticketflap公開發售

非港隊賽事（澳門 Vs 關島、中華台北 Vs 蒙古）：免費入場

取票方法：門票於開賽前2小時起於比賽場地公眾入口派發，每人限取一張，先到先得，派完即止

決賽：詳情足總稍後公布

東亞足球錦標賽｜球員名單

A組（關島、澳門）

B組（香港、蒙古、中華台北）