花劍世界盃持續更新｜張家朗力戰過關日本高崎站爭冠　附直播連結

每年12月，日本皆會舉辦男子花劍世界盃分站，今年移師至群馬縣的高崎市，繼續上演這項一年一度的「高円宮杯」。香港劍擊隊一共四將打入正賽圈，當中包括世界第一張家朗，本文將持續更新港隊戰況。



劍擊｜2024/25國際賽開鑼 世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單

男子花劍世界盃日本高崎站直播連結

繼突尼西亞站後，男子花劍本季第二站來到日本高崎上演世界盃分站，港隊派出12人出賽，當中世界排名第一的張家朗直接打入正賽圈，其餘劍手皆要出戰首日的資格賽。

18歲小將麥朗圖小組賽5戰全勝，取得直接晉級的最後一席，生涯首度躋身國際賽正賽，而崔浩然與梁千雨同樣連勝兩場，攜手闖入正賽圈。

張家朗。（中國香港劍擊總會圖片）

被列為頭號種子的張家朗，首圈與韓國的河泰圭交手，家朗今仗大部分時間領先，結果以15：13力克對手，晉身次圈。

麥朗圖緊接在綠色劍道登場，與俄羅斯劍手Zakhar Kozlov爭晉級，這名18歲港將開局連取7分，其後對手力追，完成兩節後僅1分落後，更一度打成14：14平手，麥朗圖一劍搶攻「單燈」奠勝晉級，將與張家朗碰頭。

麥朗圖首度打入國際賽正賽圈。（中國香港劍擊總會圖片）

男子花劍世界盃高崎站港隊賽程（香港時間）



張家朗 15：13 河泰圭（韓國）

麥朗圖 15：14 Zakhar Kozlov（俄羅斯）

崔浩然 對 松山恭助（日本）綠色劍道 上午9:10

梁千雨 對 比安奇（意大利）紅色劍道 上午11:25



2024/25劍擊國際賽賽程