花劍世界盃持續更新｜張家朗日本高崎站爭首冠闖16強 附直播連結
撰文：趙子晉
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每年12月，日本皆會舉辦男子花劍世界盃分站，今年移師至群馬縣的高崎市，繼續上演這項一年一度的「高円宮杯」。香港劍擊隊一共四將打入正賽圈，當中包括世界第一張家朗，本文將持續更新港隊戰況。
劍擊｜2024/25國際賽開鑼 世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單
繼突尼西亞站後，男子花劍本季第二站來到日本高崎上演世界盃分站，港隊派出12人出賽，當中世界排名第一的張家朗直接打入正賽圈，其餘劍手皆要出戰首日的資格賽。
18歲小將麥朗圖小組賽5戰全勝，取得直接晉級的最後一席，生涯首度躋身國際賽正賽，而崔浩然與梁千雨同樣連勝兩場，攜手闖入正賽圈。
高崎站花劍世界盃｜張家朗麥朗圖躋次圈
被列為頭號種子的張家朗，首圈與韓國的河泰圭交手，家朗今仗大部分時間領先，結果以15：13力克對手，晉身次圈。
麥朗圖緊接在綠色劍道登場，與俄羅斯劍手Zakhar Kozlov爭晉級，這名18歲港將開局連取7分，其後對手力追，完成兩節後僅1分落後，更一度打成14：14平手，麥朗圖一劍搶攻「單燈」奠勝晉級，將與張家朗碰頭。同樣在綠色劍道出戰的崔浩然，則以6：15不敵主場劍手松山恭助，而梁千雨則遭意大利劍手比安奇（Guillaume Bianchi）淘汰，首圈止步。
高崎站花劍世界盃｜張家朗挫師弟鬥美劍手
麥朗圖挑戰師兄張家朗，兩人初段分數緊咬，家朗及後連取4分拉開優勢，領先至8：4，首節完成時張家朗領先14：10，結果張家朗以15：10擊敗麥朗圖，晉身16強，將與美國劍手艾馬（Chase Emmer）爭晉級。
男子花劍世界盃高崎站港隊賽程（香港時間）
張家朗 15：13 河泰圭（韓國）
麥朗圖 15：14 Zakhar Kozlov（俄羅斯）
崔浩然 6：15 松山恭助（日本）
梁千雨 7：15 比安奇（意大利）
次圈
張家朗 15：10 麥朗圖 綠色劍道
16強
張家朗 對 艾馬（美國）綠色劍道 下午2:10
2024/25劍擊國際賽賽程
+1
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