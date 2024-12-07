花劍世界盃持續更新｜張家朗日本高崎站穩奪獎牌　附直播連結

每年12月，日本皆會舉辦男子花劍世界盃分站，今年移師至群馬縣的高崎市，繼續上演這項一年一度的「高円宮杯」。香港劍擊隊一共四將打入正賽圈，當中包括世界第一張家朗，本文將持續更新港隊戰況。



劍擊｜2024/25國際賽開鑼 世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單

男子花劍世界盃日本高崎站直播連結

繼突尼西亞站後，男子花劍本季第二站來到日本高崎上演世界盃分站，港隊派出12人出賽，當中世界排名第一的張家朗直接打入正賽圈，其餘劍手皆要出戰首日的資格賽。

18歲小將麥朗圖小組賽5戰全勝，取得直接晉級的最後一席，生涯首度躋身國際賽正賽，而崔浩然與梁千雨同樣連勝兩場，攜手闖入正賽圈。

張家朗。（中國香港劍擊總會圖片）

高崎站花劍世界盃｜張家朗麥朗圖躋次圈

被列為頭號種子的張家朗，首圈與韓國的河泰圭交手，家朗今仗大部分時間領先，結果以15：13力克對手，晉身次圈。

麥朗圖緊接在綠色劍道登場，與俄羅斯劍手Zakhar Kozlov爭晉級，這名18歲港將開局連取7分，其後對手力追，完成兩節後僅1分落後，更一度打成14：14平手，麥朗圖一劍搶攻「單燈」奠勝晉級，將與張家朗碰頭。同樣在綠色劍道出戰的崔浩然，則以6：15不敵主場劍手松山恭助，而梁千雨則遭意大利劍手比安奇（Guillaume Bianchi）淘汰，首圈止步。

麥朗圖首度打入國際賽正賽，再以一劍力克俄羅斯劍手晉級。（中國香港劍擊總會圖片）

高崎站花劍世界盃｜張家朗挫師弟鬥美劍手

麥朗圖挑戰師兄張家朗，兩人初段分數緊咬，家朗及後連取4分拉開優勢，領先至8：4，首節完成時張家朗領先14：10，結果張家朗以15：10擊敗麥朗圖，晉身16強，將與美國劍手艾馬（Chase Emmer）爭晉級。張家朗未遇太大壓力，以15：7再下一城，殺入8強，再以15：10力克英國劍手曲克（Jamie Cook），鎖定新賽季首面獎牌，將與意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）爭入決賽，上演巴黎奧運金牌戰翻版。

男子花劍世界盃高崎站港隊賽程（香港時間）



張家朗 15：13 河泰圭（韓國）

麥朗圖 15：14 Zakhar Kozlov（俄羅斯）

崔浩然 6：15 松山恭助（日本）

梁千雨 7：15 比安奇（意大利）



次圈

張家朗 15：10 麥朗圖 綠色劍道



16強

張家朗 15：7 艾馬（美國）



8強

張家朗 15：10 曲克（英國）



4強

張家朗 對 馬奇（意大利）下午4:20



2024/25劍擊國際賽賽程