F1阿布扎比站｜一個年代的終結　咸美頓平治最終戰「梗頸四」落幕

本年度F1（一級方程式）煞科戰阿布扎比站，咸美頓（Lewis Hamilton）超越平治隊友佐治羅素（George Russell），以第四名衝線，向車隊工作人員致謝，每件小事都顯得特別可貴，因為是咸美頓與平治的最後一戰。

12個賽季﹑246個分站﹑6次世界冠軍﹑84次分站冠軍，咸美頓與平治的故事來到最後一章。就算咸美頓來年轉駕紅色跑車，不少車迷心目中，就像平治領隊禾夫（Toto Wolff）所言：「你永遠都是平治大家庭的一分子」。



F1煞科戰阿布扎比站，由第16位起步的咸美頓，拾級而上，來到最後一圈仍未收油，力追前方的隊友佐治羅素，走過兩條緊接的大直路後，咸美頓在9號彎外檔完成爬頭，結果以「梗頸四」完成阿布扎比站。

咸美頓。（Getty Images）

與其說咸美頓與平治結束12年的生涯，其實早在他年少時，已與平治關係密切。當咸美頓13歲時，他獲得麥拿侖青訓計劃的青睞，這計劃亦由平治資助。咸美頓2007年升上F1，效力麥拿侖，翌年首度稱霸F1，當年的引擎供應商也是平治。

直至2013年，咸美頓加盟平治﹑成為「親生仔」，隨後7年內6度登上世界冠軍寶座，他在2021年力爭歷史性八度封王，與韋斯達賓戰至最後一站也是同分，最後不敵對手屈居全年總亞軍，未能改寫歷史。咸美頓近年駕駛戰力不如前的平治戰車，有時只能在中游徘徊，但無損平治在咸美頓心目中的地位。

咸美頓2008年首度贏得F1世界冠軍，當年麥拿侖車隊的引擎供應商是平治。（Getty Images）

咸美頓效力平治車隊時，曾經在7年內6度稱霸F1。（Getty Images）

咸美頓平治最終戰｜最後一次「Hammer Time」

「我們各自做夢，我們一起相信，一起實現夢想，感謝大家的勇氣﹑決心﹑熱誠﹑以及一直從後支持着我的你們。我們從一個信念作起點，然後逐一轉化成為歷史書上的一部分，我們一同實現這一切，感恩與大家同行，打從心底感激大家。」

「這是一趟夢幻的旅程，有幸與你合作，並參與你人生篇章的一部分，多謝你。」咸美頓的比賽工程師邦寧頓（Peter Bonnington）如此回應。

當咸美頓加盟平治時，邦寧頓已經與咸美頓合作，這名工程師將不會隨對方離隊，來年將升任平治車隊的首席比賽工程師，今仗亦是兩人最後一次合作，難怪咸美頓賽後同樣感觸，「當我聽到Bono（邦寧頓的暱稱）對我說『Hammer Time』時，我才驚覺，應該是我最後一次聽到這句說話。」

自咸美頓加入平治起，12年間邦寧頓一直是他的比賽工程師。（Getty Images）

咸美頓把W15戰車駛回起終點大直路，做出「冬甩」原地打轉慶祝。咸美頓離開戰車後，跪在戰車旁邊，像是感激「拍檔」多年來的同行，然後除下頭盔，向看台上的車迷揮手致意。咸美頓感觸但無淚，平治在上周四舉行驚喜的致謝派對，他笑言已經「喊到無眼淚」。

「當我停下戰車，最後一次代表平治出戰，我想留住這一刻，因為效力平治是人生中最自豪的事。」

咸美頓感激「好拍檔」多年的同行。（路透社）

正如邦寧頓所言，這是一個時代的終結，咸美頓來年將轉投法拉利，與陸克萊搭檔改駕紅色跑車。縱然如此，咸美頓與平治20年多的關係不會消逝，平治領隊禾夫（Toto Wolff）直言「你永遠都是平治大家庭的一分子」，而咸美頓都不會忘記這趟美好的旅程。

咸美頓最後一次代表平治出戰。（路透社）