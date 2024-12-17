英超｜阿莫林改革曼聯第一擊 踢走拉舒福特重塑紅魔魂 1月勢離隊

曼聯在日前的曼市打吡中以2：1戲劇性反勝曼城，為「紅魔鬼」球迷帶來美好一夜，不過圍繞這場比賽還有一個引來關注的話題——拉舒福特（Marcus Rashford）此戰沒有進入大名單。

早前外媒便盛傳，新班主拉傑夫大刀闊斧繼續改革球會內部，並準備放棄拉舒福特，望在冬窗割價求售。英國《衛報》最新報道更指，曼聯視清洗這名前鋒為「重建球會文化的關鍵」。



對曼城一役，拉舒福特與加拿祖（Alejandro Garnacho）都沒有入選大名單，領隊阿莫林（Ruben Amorim）強調不是紀律問題，而是因應訓練時表現作出的決定：「還有比賽表現、衣著、飲食、激勵隊友等。」

拉舒福特在曼聯的時光似乎已進入倒數階段。（Getty Images）

阿莫林指兩人都會在周四（19日）深夜對熱刺的聯賽盃八強中出戰，但未考慮委派在重要的曼市打吡中出戰，還被批評訓練表現不佳，拉舒福特的處境尤其嚴峻。

早前便有報道指，曼聯夏天時便希望出售27歲的「福仔」，他希望在新球季以表現證明自己，但今季表現乏善可陳，就算在坦赫格離任後有起色，各項賽事24場7入球3助攻，拉舒福特的作戰態度和整體表現持續被詬病，難以反映他全隊最高薪球星身價。

拉舒福特今季表現難言出色。（路透社）

加上拉舒福特上季多次傳出球場外紀律出現問題，包括比賽失利後開生日Party、夜蒲後詐病缺席操練，後者更被曼聯內部處罰停賽及罰款，引來不少風波。

《衛報》最新報道指，阿莫林認為若要重建球會內部文化，將他賣走是關鍵之一。若一月份有球會有意收購，班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）寧願割價出售套現。

傳拉傑夫（右）主張減價出售拉舒福特。（Getty Images）

報道續指，拉傑夫認為坦赫格曾嘗試改革，但當時因缺乏支持而受阻，因此今次決定球會從上到下都「同聲同氣」。

「福仔」逾30萬鎊的周薪，是曼聯希望清洗他、同時也是不少球會卻步的主要原因之一。出道至今10季，他從未在英超攻入20球，若想扭轉一切，包括球會內部與外界評價，他或要在冬季轉會窗開啟之前，在比賽中「用表現說話」。