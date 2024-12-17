東亞足球錦標賽｜香港對關島半場領先2:0　售票系統故障球迷鼓噪

東亞足球錦標賽外圍賽決賽周二（17日）晚在香港大球場上演，由香港隊對關島，爭奪明年7月到韓國出戰決賽周的資格。

東亞足協亦宣布，決賽周會在2025年7月6至17日在韓國舉行，但未公布比賽城市。



港隊周六晚苦戰之下2:1擊敗中華台北取得決賽資格，相隔兩天就再戰決賽，主帥韋斯活稍作變陣，以杜度、尼高拉斯和陳肇鈞出任正選，取代顏卓彬、史提芬彭利拿和上仗因傷換出的祖連奴。雖然香港是在主場比賽，但賽會制之下，B組出線的港隊今仗為客隊，穿上白色的作客球衣作賽。

東亞足球錦標賽：香港隊今場穿上白色作客球衣。（袁志浩攝）

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今場賽事繼續採網上售票，大部份球迷都一早在網上買到門票，但也有少數球迷賽前才到現場購票。然而，網上售票系統的中文版在比賽前約一小時開始就出現故障，未能揀位，但轉到英文版就可以順利買到；另外，有讀者表示，現場售票處疑系統故障，數百球迷輪候之下未能買到門票，售票時間本來到下半場鳴笛開賽才結束，但售票處卻早早拉閘，引起在場球迷鼓躁。

港隊開波未足1分鐘已在右路禁區外約1米處搏得罰球，費蘭度操刀斬入禁區，陳肇鈞在小禁區近前柱無人看管下輕鬆頂入，香港領先1:0。

東亞足球錦標賽：陳肇鈞為香港頂入第一球。（袁志浩攝）

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相對中華台北，關島能向港隊施加的壓力明顯小得多，一眾港將上腳、猜傳的機會更多，即使關島偶爾拿到控球，球很快又會回到港隊腳下。12分鐘港隊再入一球，艾華頓在右路接應陳肇鈞傳送，持球擺過對手落底線出地波，尼高拉斯在遠柱輕鬆督入成2:0。

東亞足球錦標賽：尼高拉斯取得入球。（袁志浩攝）

港隊其後仍有幾個入球機會，但包括安永佳、黃威的射門在內，都未能命中目標。關島在30分鐘後拿回較多控球，37分憑一次罰球獲得第一次射門，但遠遠高出，港隊半場領先2:0。