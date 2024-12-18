車路士天價翼鋒涉服禁藥被暫時停賽　長坐冷板遭網民狂恥笑｜英超

車路士翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），周二（17日）傳出未能通過藥檢而面臨長期停賽。球會及梅迪歷本人同日發表聲明確認事件，但堅稱非故意使用任何違禁藥品。



車路士在聲明中表示，英格蘭足總已就近日常規尿液檢測結果異常而聯繫梅迪歷，該球員已暫時停賽，「梅迪歷堅持從未故意使用任何違禁藥品，他與球會都會與當局合作，找出事件原因」。

梅迪歷未能通過藥檢，現暫時停賽。（Getty Images）

該烏克蘭球員，亦在個人社交網站以聲明確認事件，他Instagram已關閉留言功能：「事件令我非常震驚，因為我從未故意使用任何違禁藥品，或違反任何規則。我知道自己沒做錯任何事，希望能盡快回到球場。」英國BBC報道，國際足協（FIFA）指引中提及，若球員被發現故意服食違禁品，最高可停賽4年。

23歲的梅迪歷，在2023年以1億歐元天價加盟車路士後，表現屢遭詬病。今季車路士成績提升不少，暫排在英超積分榜第2位，然而梅迪歷在新帥馬利斯卡（Enzo Maresca）麾下不獲重用，目前12輪聯賽上陣7次，僅有1次正選，沒有1場出戰時間超過45分鐘，且未直接參與任何入球，換句話說，「藍軍」今季出色戰績與他關係不大。

梅迪歷今季不獲重用。（Getty Images）

球會與梅迪歷本人聲明，都未提及具體藥檢時間，他最近一次為車路士上陣，是11月28日的歐協聯賽事，近3輪聯賽他因病缺陣，12月1日對阿士東維拉一役，他全程坐在後備席未被換入。

涉服食提升耐力及復原能力藥物

烏克蘭媒體Tribuna報道，梅迪歷今次是對「米曲肼」（Meldonium）檢測呈陽性，「米曲肼」為專門醫治缺血性心臟病的藥物，2016年起被世界反興奮劑組織（WADA）列入禁藥名單，指它可能提高血液帶氧量，有助提升運動員耐力和加快運動後復原時間。

俄羅斯網球女名將舒拉寶娃（Maria Sharapova）亦曾因服食此藥物，在2016年6月被國際網球總會（ITF）重罰停賽2年，之後上訴獲減刑至15個月。