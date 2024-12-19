F1｜佩雷斯終離開紅牛　墨西哥童話來到最終章　不完美仍是傳奇

自今年4月的F1（一級方程式）中國站後，效力紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）就沒有再登上頒獎台，臨近季尾已有不少傳聞這名墨西哥車手將被撒換。香港時間周三（18日）深夜，佩雷斯在社交網站發布短片，公布2025年將不再是紅牛車手，結束4年的「大牛」生涯。

281場、6個分站冠軍，是34歲佩雷斯至今的F1成績單，似乎未來再沒有機會改寫這紀錄。在疫情期間把握機會坐上紅牛戰車，正如賽車界的童話故事，即使最終章並不完美，佩雷斯仍然是墨西哥的傳奇。

「過去四年效力紅牛，我們一起打破紀錄、創造歷史，有幸與絕妙的團隊合作，這是畢生難忘的旅程。」



（路透社）

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