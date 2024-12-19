前中國國家體育總局局長苟仲文被捕　一代體育總管歷年惹盡爭議

中國最高人民檢察院周四（19日）宣布，前中國國家體育總局局長苟仲文被捕。他上周四（12日）已因行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，被中央紀委國家監委開除黨籍及公職，昔日一代「國家體育總管」如今淪為階下囚。



前國家體育總局局長苟仲文被捕。（資料圖片/視覺中國）

中國最高人民檢察院從聲明中表示，國家監察委員會調查終結，並移交檢察機關審查起訴，現依法以涉嫌受賄及濫用職權罪逮捕苟仲文。

苟仲文曾擔任中國電子信息產業發展研究院院長、北京市人民政府副市長、中共北京市委專職副書記等職位，到2016年10月成為國家體育總局局長及中國奧委會主席，是東京奧運會中國體育代表團團長，到2022年6月卸任。

他畢業於西北電訊工程學院，有工學學士及碩士學位，亦是管理學博士，惟因缺乏體育背景及推行過不少受爭議政策，而引來過莫大風波。

2017年，劉國梁的國乒主教練職位被撤，引來極大爭議。（微博）

曾改國乒架構 「架空」劉國梁引極大爭議

2017年6月，中國乒乓球國家隊架構改變，乒壇傳奇劉國梁的主教練職位被撤，轉任中國乒協副主席，被認為是將他架空，引來球迷和球員不滿，馬龍、許昕、樊振東更在國際乒聯中國乒乓球公開賽中相繼罷賽，極大爭議下，劉國梁亦暫離乒壇。

作為時任體育總局局長，苟仲文因此在網絡上被網民怒斥為「苟東西」、「苟官」。東京奧運周期，他又推行所有體育項目統一的體能測試，包括30米衝刺跑、引體上升、3000米長跑等，曾奪長池世錦賽50米背泳金牌的女泳手傅園慧便因為體能測試未達標，即使在2020年全國游泳冠軍賽獲初賽第一亦未能參加決賽，再度引起爭議，被笑稱「讓魚去跑步」。

他又曾嘗試改革足球，今年5月內媒《半島都市報》體育部記者崔恆亮表示，當年苟仲文為增加國內U23球員的上陣時間，曾提議U23球員在中超聯賽每個入球計算作1.5個，但在中國足協力諫下而未有實行。

苟仲文（左）與前中國足協主席陳戌源（右）。（微博）

東京奧運後曾風評逆轉 今年被查後「下馬」

不過之後中國在東京奧運會贏得38面金牌，歷來成績僅次於2008北京奧運，讓他風評大為改善，因而被網民改稱為「偉大的仲文同志」。

到2022年8月，苟仲文因年滿65歲而退居二線，之後當選第十四屆全國政協常委、全國政協民族和宗教委員會副主任。

今年5月，他因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，被撤銷職務及委員資格。今月12日，苟仲文被開除黨籍及公職，《央視新聞》在報道中指責他利用職權搞「權色交易」及「權錢交易」，引來不小迴響。