皇馬對巴塞傳奇風波︱主辦商突設Whatsapp熱線　再發聲明致歉

皇馬傳奇球星訪港盛事又變憾事，球迷為與偶像見面和簽名合照，付出巨額金錢，卻貨不對辦，有球迷報警，主辦商周日晚上再發聲明回應，並指已設立Whatsapp熱線讓受影響人士與主辦商聯繫。



主辦商周日再發新版本聲明，但日期並未更新為12月22日。

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」的球星見面會貨不對辦，球迷付6880元入場，原定與17名球星逐一簽名及合照，卻因大安排不周，有指一眾名宿憤而離場，付了費用的球迷未能與球星互動，大會的補救方案亦混亂頻生，有球迷前往報警。

皇家馬德里香港球迷會及後在社交網站發表聲明，重整事件時間線及細節。會方強調，球迷支持偶像十多年，即使飛去西班牙也找不到已退休的球星，「$6880如果真的能簽一隊17位球星及每人單獨影相，絕對不是智商稅」，說得擲地有聲。皇馬香港球迷會會長June以「遺憾及心痛」形容今次事件。

球迷支持偶像，最渴望的不是一個簽名，而是雙方互動。（夏家朗攝）

主辦商周日再發聲明設Whatsapp熱線跟進

主辦商周六已就事件在Facebook發聲明，周日晚上再在Facebook另文指：「就有關上周五（20日）『皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽』的簽名會事宜，主辦單位針對近期廣傳的消息作出統一回覆，以釋除公眾及傳媒的疑慮。」

「首先，由於部分球星希望更好地準備比賽，導致他們突然離開簽名會現場，令部分球迷感到失望。主辦單位再次代表所有持份者向受影響人士致歉，並與各持份者商討後續安排，期望能得到受影響人士的理解。」

「關於主辦單位退出公眾群組的事宜，該群組屬於訂票使用，簽名會後主辦單位一直與球迷會代表保持緊密聯繫。為了令受影響人士能夠即時釋疑，我們已設立WhatsApp熱線55819623，公眾可透過該渠道與主辦單位聯繫，並在有最新消息時及時公佈。」

「針對門票價格的問題，主辦單位目前暫時沒有進一步的補充說明。票價設定需考慮所有必要的開支，盼公眾能夠理解。部分參與球賽的球員，包括Luis Garcia（路爾斯加西亞），對大會的安排表示滿意。」

「主辦單位會持續與各方保持聯繫，並努力改善未來的活動安排，感謝大家的支持與理解。」