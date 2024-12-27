英超｜3：1反勝李斯特城　榜首利物浦領先7分

英超於拆禮物日（12月26日）舉行賽事，榜首利物浦主場以3：1贏李斯特城。賽後利物浦以17戰積42分排榜首，將聯賽不敗紀錄擴大到了13場，並以7分優勢領先排於次席、多踢一場的車路士；李斯特城則以18場14分排第18。



上半場僅6分鐘，佐敦阿休（Jordan Ayew）在馬維迪迪（Stephy Mavididi）助攻下，為李斯特城先開紀錄。至補時1分鐘，加普（Cody Gakpo）接應阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）傳球，禁區外抽射破網，為利物浦半場扳平1：1。

換邊後，居迪斯鍾斯（Curtis Jones）於第49分鐘改寫比數至2：1。至第82分鐘，沙拿（Mohamed Salah）在加普（Cody Gakpo）助攻下，射入他在英超聯賽中第100個主場進球，並為利物浦全取3分。