英超｜傳統豪門僅利物浦贏波　大勇沙拿指劍聯賽錦標：保持謙遜

英超聖誕快車，一眾傳統強隊紛紛在「拆禮物日」下馬，只有利物浦旗開得勝，主場以3：1反勝李斯特城，穩居榜首，領先次席的車路士7分。車路士這一輪主場以1：2不敵富咸，另外近況不穩的曼城、熱刺及曼聯同告失分，曼城主場賽和愛華頓1：1，而熱刺及曼聯就分別不敵諾定咸森林及狼隊。

利物浦球星穆罕默德沙拿狀態大勇，今仗攻入埋齋一球，連續10場英超上陣交出入球或助攻，他賽後表明很希望贏得今季英超冠軍。不過，沙拿補充，利物浦曾經試過在聯賽領先時遭受傷兵困擾，最後失落錦標，所以他亦希望下半季眾隊友健健康康，同時保持謙遜的態度。



對於個人近況大勇，沙拿賽後說：「最重要的是球隊贏波，希望我們可以贏得英超冠軍，我能夠作出重大貢獻。」對於利物浦目前在聯賽榜領先7分，沙拿說：「非常好。我們要專注目前每一場比賽，希望可以保持下去。」

儘管現時形勢大好，但沙拿經歷了多年英超爭霸，深知不可鬆懈。他補充：「最重要保持謙遜（stay humble）。過去，我們都試過在聯賽領先，但遭遇傷兵問題，最後失了冠軍。希望我們今次可以不受傷兵困擾，延續佳態下去。」

沙拿今場射入3：1的入球，累計142場英超主場比賽上陣攻入100個主場入球。今季踢了接近一半，沙拿的進攻數據已經幾乎追到上季的全季表現。沙拿上季攻入18個英超入球，交出10次英超助攻，而今季他已經入16球並助攻11次。

沙拿明年夏天與利物浦約滿，暫未聞續約消息。他說：「希望可以為球隊贏得英超，這是我的夢想。我今年真的很想贏英超。」