英超｜阿仙奴主場1：0小勝葉士域治　升上聯賽次席

英超周五（12月27日）賽事，阿仙奴主場迎戰葉士域治，並以1：0取得勝利，阿仙奴升上聯賽榜次席位置。



開賽後23分鐘，阿仙奴的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）從右路傳中到禁區被解圍，左側杜沙特（Leandro Trossard）得球後突破下底再橫傳門前，夏維斯（Kai Havertz）跟進一腳將球撞入破網，阿仙奴1-0領先。

第34分鐘，杜沙特左路底線妙傳，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）接應低射入網，但旁證舉旗示意越位在先入球無效。

2024年12月27日，阿仙奴的夏維斯（Kai Havertz）接應杜沙特（Leandro Trossard）傳球，門前一腳將球撞入網。（Reuters）

換邊後第74分鐘，阿仙奴右側角球機會，12碼點附近無人盯防的迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）側身淩空抽射，可惜被擋出。

至77分鐘，阿仙奴的米基爾馬連奴（Mikel Merino）禁區右側的兜射卻被對方門將撲出。在經過下半場補時4分鐘後，全場比賽結束，阿仙奴1-0小勝葉士域治。