劍擊．鄭曉為｜掙脫15年前的獎牌束縛　大師姐蛻變為奧運再衝一次

來自本地劍擊搖籃啟基學校，又以15歲之齡初戰廣州亞運，更為香港奪得歷來首面女子花劍團體亞運銅牌。

十多年轉眼過去，少女變成大師姐，曾經冀盼的一帆風順沒有出現，更要面對後輩競爭，當年的獎牌，變成她不願放手的一個夢，處處束縛。

一個資深劍手的自白，說的不只是運動成績，更是做人處世的態度。

攝影：夏家朗



港隊女子花劍代表鄭曉為。（夏家朗攝）

位處界限街的啟基學校，在香港劍擊仍未普及的90年代已設有劍擊校隊，是當年少數發展劍擊的本地學校，歷年來出產過崔浩然、方凱申、何思朗、吳諾弘等，可說是是香港劍擊的搖籃。

鄭曉為（阿夢）也是其中之一，她從學校課外活動展開劍擊生涯，到2010年，鄭曉為以15歲之齡代表港隊參戰廣州亞運團體賽，八強戰有份上陣，助港隊以45：36力克新加坡，殺入四強，終拿下歷史性的銅牌，「未來的劍擊路將會一帆風順」——她當時如此認為。

2012年廣州亞運，鄭曉為以15歲之齡摘下獎牌。（受訪者提供）

香港排名前四位是劍手們追求的目標，透過本地公開賽爭取積分、打入前四的話，即可代表香港隊出戰各項大賽，例如亞運會﹑世界錦標賽及亞洲錦標賽等。

然而，鄭曉為在公開賽的表現飄忽，本地排名徘徊在入選與落選之間，每當在關鍵賽事中就會失手，「我打公開賽是有點障礙，有時意外輸給實力較弱的對手」。

2014仁川亞運悄然逼近，鄭曉為的本地排名徘徊第4﹑第5之間，最後失諸交臂，亞運資格旁落。兩屆亞運之間的4年，鄭曉為從學業﹑劍擊兩邊走的中學生，變成校園生活多姿多彩的大學生，來到新環境當然想過一些不同的生活，不論練劍的時數﹑訓練的投入度也不及中學時，成績不似預期也是意料之內，她雖失望卻不太失落，只是自己還未「發力」吧。

廣州亞運後，鄭曉為的劍擊路跌跌碰碰。（夏家朗攝）

現實不僅沒有一帆風順，更是接踵而至的巨浪，一次又一次打擊着她。

2017年香港舉辦亞洲錦標賽，是當年香港劍擊界的盛事，沒有香港劍手不想參加。但亞錦賽前的4次公開賽，鄭曉為只得其中一次打入決賽，其餘分別在16強及8強止步，本地排名只得第5。

第5，意味阿夢只有做觀眾的資格，當她在看台上，看着港隊隊友走上女花團體賽頒獎台，她雖替隊友高興，同時也悔恨，「那時候當然想自己在台上打，而非在台下看着別人打」那一刻，鄭曉為豁然開朗：「其實我好想贏」。

想贏，但如何贏？鄭曉為一直兼顧學業及劍擊，曾經有「學生」的身份做擋箭牌，老是想着「我未發力」；完成大學學位後，已沒有任何借口，要贏，必須成為全職運動員。

但轉為全職不等於自動變強，頭半年更是連續三項本地賽八強不入，「咁多年比賽未試過咁差」。全職運動員的身份，對當時的鄭曉為是包袱大於推動力，她深信「練得多應該打得好」，豈料成績不成正比，本地排名一度跌至第9，要不是全職身份，早已被逐出體院，更遑論爭逐雅加達亞運資格。

鄭曉為接連錯過仁川及雅加達兩屆亞運，是她劍擊生涯的一大重擊。（夏家朗攝）

鄭曉為反思過，覺得自己是想太多、怕輸，最終卻輸得更多，當初為了爭勝而轉全職，反而停滯不前，她甚至想過放棄。

陷入低潮之際，有隊友因事未能參加世錦賽，成為鄭曉為意想不到的機會，她臨時遞補隨隊往中國無錫，參與集訓及比賽。在無錫劍擊館練步法、衝刺，僅是一節普通不過的訓練，汗水灑落間她卻憶起從少年得志、放飛自我、到重拾初衷卻處處碰壁……誰料自己卻能身處在世錦賽的集訓？「我突然覺得自己好幸運，至少可做自己喜歡的事」。

15年前廣州亞運的銅牌，曾經是鄭曉為的榮譽、也是負擔，「為什麼要預設自己一定會打得好，難道就是因為一塊亞運獎牌、或是全職運動員的身份？」她明白到，不要讓過去、也不要讓一塊獎牌去定義自己，「就算有天份，都必須靠自己的努力才有成績，更何況自己不是想像中般好，倒不如重頭來過，重新學習。」連寶香﹑崔浩然等隊友的陪伴與分享，使鄭曉為不再自困。

「我打得好是應該的」——這想法曾經在鄭曉為心中揮之不去。（資料圖片）

想通更要轉化為行動，鄭曉為也切實地努力着：訓練中，她不再捨難取易，自言運動神經一般的鄭曉為不擅長衝刺，以往常因做不好而逃避，如今她不再逃，請教教練、逐格影片分析、反覆練習、慢慢掌握，全為增加自己的進攻套路。

鄭曉為從不喜歡健身，現在卻不抗拒、甚至享受健身，心態的轉變帶到體能﹑技術的改進，本地排名一直留守前兩位，2023年，在兩屆亞運的空白後，她終獲得代表港隊參加杭州亞運的資格。

就算身邊隊友年紀愈來愈輕，鄭曉為依然選擇堅持。（夏家朗攝）

從廣州亞運的15歲懵懂小將，到杭州亞運以隊中資歷最深的「大師姐」姿態站上劍道，首戰個人賽的她放眼頒獎台，八強惡鬥日本好手上野優佳，一度領先下被對手後來居上，無緣獎牌，其後又無緣巴黎奧運。

還是贏不了，最終結果好像沒有不一樣嗎？不盡然。鄭曉為不再緊抓住15年前一面獎牌帶來的幻夢不放手，學懂了坦承面對自已的弱點、務實地想方設法逐步改進，儘管在劍道上贏不了，但至少她確實地向前邁進了。

「落敗是過程之一，就算之前輸100次，下次總有機會贏，無論如何也要抱持信心，只要相信就有可能，成果一定會來。」

29歲，未到要退役但也不年輕，身邊隊友也已變成「千禧後」，但她仍有目標要衝。

踏入新一個奧運周期，鄭曉為決定回歸校園，以不一樣的心態再衝擊成績。（夏家朗攝）

鄭曉為在劍道上看似時常發夢，加上小時候曾把整個劍袋遺失在場地，因而被稱為「阿夢」。長大後的她絕不「大懵」，去年9月重返校園，入讀中文大學的工商管理碩士，訪問當天更要趕回中大考試，再度過着兼顧雙線發展的生活，「我想在新一個奧運周期有個新開始」。2028年洛杉磯奧運仍然是鄭曉為的目標，「只要我做每件事都完全專注去做的話，我相信所有事都可以做得好。」她堅定地說。