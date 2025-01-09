美國拒向反禁藥組織付撥款　不滿「放生」中國藥檢肥佬泳手征奧

中國23泳手藥驗不合格仍獲世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）放行出戰東京奧運，消息曾震動全球，以美國為首的西方體育界非常不滿，事件沉寂一段日子後尚有餘波——美國政府拒絕向WADA發放360萬美元的年度撥款，希望用「閂水喉」一招迫使WADA改革。

可是WADA再次選擇企硬，揚言會將美國代表踢出旗下基金會董事局及執行委員會作為報復。WADA在波蘭政客出身的班卡（Witold Banka）領導下一再跟美國硬碰，後果可以很嚴重，畢竟美國是為WADA提供最多撥款的國家，而且以美國馬首是瞻或站在同一陣線的國家或會跟隨，若掀起一場拒絕撥款的骨牌效應，WADA隨時陷入財困。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

一半資助來自各國政府 美國單一國家貢獻最多

WADA由國際奧委會（IOC）1999年牽頭成立，2002年起總部設在加拿大蒙特利爾，資金來源一半來自IOC，另一半來自全球各國政府。

2024年他們預算5000萬美元，IOC貢獻2500萬美元，餘下一半各國政府提供資助額各異，美國達到362萬美元，是單一貢獻最大國家，歐洲是按洲份付出最大地區，達到1187萬美元，亦即是全球各國資助額合共的接近一半，中國僅佔77萬美元，亞洲付出最多的是日本，有150萬美元。另一游泳強國澳洲亦僅佔55萬美元。

WADA總裁班卡。（Getty Images）

WADA「放生」中國23藥檢不合格泳手戰奧運惹不滿

歐美各國是對WADA資助最多的地區，他們對WADA的最大不滿要回說2024年4月美國《紐約時報》報道23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月，被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。WADA確認2021年東京奧運前一個月發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，卻未作任何處罰，並容許涉案運動員參賽，事件震撼全球，以美國為首的多國泳手以至運動員組織相繼發聲批評WADA。

當時WADA兩度發聲明回應，捍衛他們讓涉事23泳手出戰東京奧運的立場，之後再召開網上記者會，身為WADA總裁的班卡當時回應：「今次事件WADA在每個過程都跟足應有程序，調查每個線索。如果要我們再做一次，我們做出來的也是完全一樣。」他強調，「我們從每個方面細心審視中國反禁藥組織（CHINADA）的決定，追查每一項證據，並搜集進一步資料。」班卡甚至強硬地指出，「今次個案我們跟足程序，已無改進空間。」中國方面的說法是，藥檢呈陽性反應的23個泳手受累入住酒店食物受環境因素污染，WADA完全接納中方解釋。

美國游泳名將菲比斯到國會作證。（路透社）

曾被「水神」菲比斯狠批無能

WADA就事件拒絕檢討的強硬態度，令美國政府尤其不滿，去年6月就反禁藥措施在國會進行聆訊，並邀得美國游泳名將菲比斯到場作證，「水神」狠批WADA：「在我而言，明顯地WADA任何改革嘗試都是失敗，它仍有根深柢固的結構問題，並已一次又一次證明，那會摧毀國際體壇的誠信以及運動員公平競技的權利。」

菲比斯指，「身為運動員，我們已不能再盲目對世界反禁藥組織投以信任，它持續證明那是個無能（incapable）或是不願意在全球各地持續執行一貫政策的組織。」當時WADA拒絕到美國國會作供。

美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）聲言，今次事件「對全球清白運動員來說是個慘劇」。（Getty Images）

美國圖以行動迫使WADA改革

事件曝光至今近9個月，WADA表示美國錯過2024年12月31日的付款期限，揚言會以美國代表不能繼續留在基金會董事局及執行委員會作為報復。美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）稱，「USADA全面支持美國（政府）的決定，那是保障運動員權益和賽事公平的唯一正確選擇。不幸地，WADA現任領袖數度拒絕為保護全球運動員，而作出針對透明度和問責的非常合理請求，迫使美國別無選擇。」

泰加特不諱言，「WADA自從未能妥善處理中國23個藥檢不合格泳手，在既定規則下給予中國及旗下運動員特別待遇，全球各地很多持份者，包括運動員、政府、國家反禁藥組織都在向WADA領導層尋求答案、透明度和問責。為免事件重演，WADA必須進行重大改革。」

泰加特是針對WADA罵得最狠最大力的美國官員，WADA昔日曾回應，宣稱對泰加特「離譜、完全錯誤和誹謗式言論，感到震驚」，聲言對方的指控「有政治目的」，並意圖削弱WADA的工作成果。

張雨霏被指是東京奧運前被驗出藥驗呈陽性反應的中國泳手之一，她亦有出戰巴黎奧運。（Getty Images）

美國拒絕向WADA付出撥款，該組織目前仍取態強硬，高姿態表示要踢走美國代表。美國的360萬美元資金，約佔WADA年度預算7.2%，看似不算多，可是一旦跟美國站在同一陣線的日本、英國以至其他西方國家也跟隨其腳步，來年隨時會失去近半預算金額。屆時不知WADA是否仍能「企硬」?

2020東京奧運中國得獎泳手：