英超｜莫耶斯勢再掌愛華頓　離隊11年回家當「救火隊長」爭護級

英國天空體育報道，莫耶斯（David Moyes）已同意重掌愛華頓帥印，取代周四（9日）被解僱的戴治（Sean Dyche）。

目前「拖肥糖」排在英超第16位，僅高於降班區1分，莫耶斯今次時隔11年半回歸，被認為是幫助球隊應付降班危機。可他近期曾表示，不願意再教護級球隊，似乎視執教多年的愛華頓為例外。



多間英國媒體報道，莫耶斯已同意重返愛華頓。（路透社）

時隔11年重返愛華頓 上月稱不再教護級隊

BBC周五指交易尚未達成，莫耶斯是所有候選人中最大機會一個；英國天空體育則表示，該61歲教頭已跟愛華頓高層會面，並已簽署同意執教，《獨立報》及《衛報》等英國傳媒表示合約為期2年半，至2027年夏天結束。

今次是莫耶斯第二次執起愛華頓教鞭，他曾在2002至2013年間，連續執教「拖肥糖」逾11年。之後被退休的曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）指定為接班人，轉往「紅魔鬼」執教，但戰績與表現備受批評，更被諷為「足球天才」，不足一季便被辭退。

執教曼聯的2013/14球季，莫耶斯備受外界批評。（Getty Images）

之後他教過皇家蘇斯達、新特蘭及韋斯咸，率「鐵鎚幫」贏得2022/23球季歐協聯冠軍，惟帶隊表現再受球迷批評，莫耶斯未有跟球隊續約，於上季結束後離隊，一直賦閒至今。

去年12月接受BBC訪問時，莫耶斯表示之後會再執教鞭，但不希望再教弱隊：「我不想再教下游球隊，要為護級苦戰，這我已經歷數次。」今次他重返葛迪遜公園球場，似乎視愛華頓為例外，離開多年仍深愛這間執教逾11年的舊東家。

莫耶斯上月才表示不想再教護級隊，現在便已改變心意，出山拯救舊東家。（路透社）

愛華頓自英超成立未曾降班，但今季再陷危機，目前排英超第16，僅比排第18的葉士域治多1分。周四辭退戴治後，由「傳奇兩閘」拜恩斯（Leighton Baines）及史密斯高文（Seamus Coleman）暫掌帥印，並於同日晚上的足總盃第三圈以2：0擊敗英甲球隊彼德堡晉級。

日前拜恩斯（左）及史密斯高文（右）合作領軍，帶領愛華頓在足總盃贏波。（路透社）

「他是溫暖毛毯」

61歲的莫耶斯擅長在小本經營下保持理想成績，代表作是04/05球季率領愛華頓勇奪聯賽第四名，獲得歐聯外圍賽資格。因此他今次回歸，多間英國傳媒及球迷都認為是「安全」之舉。

愛華頓電視台的Peter McPartland接受天空體育訪問時，也形容莫耶斯是「一張溫暖的毛毯」，認為他能讓球隊在接下來幾個月變得安心，不需太擔心球隊陷入降班漩渦，但認為莫耶斯的執教風格，未能改變球迷對前景的長期憂慮，更表示不少球迷都對球會未能聘請樸達（Graham Potter）而感失望。