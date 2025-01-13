英足總盃｜半職業譚禾夫對熱刺踢到加時　後衛獲選最佳正職做通渠

英格蘭足總盃第三圈，熱刺作客第五級聯賽的半職業球隊譚禾夫（Tamworth FC），竟要踢到加時才贏波，譚禾夫球員的「真正身份」，也引來關注。



譚禾夫目前身處英格蘭國家聯賽，屬於第五級別聯賽，他們的主場The Lamb Ground只可容納4000人，更衣室只得一個小暖爐、淋浴設施也不足，比起足總盃對手熱刺可納容62850人的球場，莫大差異也反映了兩間球會的規模和水平。

譚禾夫的主場容納人數不多，一如許多低組別球隊的傳統英式球場，球迷要站在場邊睇波。（路透社）

然而，面對這支半職業球隊，派出半隊副選的熱刺，竟要踢到加時才分出勝負，更是到103分鐘，才由譚禾夫中場特古拿（Nathan Tshikuna）一記烏龍球打破僵局；再由後備入替的孫興慜助攻予古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）、加上賓倫莊遜（Brennan Johnson）入球，3:0擊敗對手晉級，比起利物浦、曼城等其他英超球隊在派出副選和青年軍下，仍清風送爽地淘汰低組別對手，似乎顯得有點吃力。熱刺在第四圈將要對同屬英超的阿士東維拉。

比賽中，後衛賀利斯（Haydn Hollis）在防線上一記「施丹轉身」擺脫對手的片段引來討論，他獲選為賽事最佳球員；他賽後受訪時打趣道：「他們的主帥（普斯迪高古）說，『這球足夠讓你加入我們了』，我告訴他，其實我從未這樣做過，這也不是我正常的水平，以後都不會再見到了！」

賀利斯獲選為賽事最佳球員。（X/tamworthfc）

譚禾夫本身是半職業球隊，英國《每日郵報》日前報道了陣中將帥在場外的職業：主帥比克斯（Andy Peaks）是教學助理，支援一間大學裏有學業障礙的學生，第二圈淘汰哈特普爾後，他凌晨2:30才到家、但早上8:30又要開始上班。

譚禾夫球員的職業五花八門，不乏專業人士：全場做出4次撲救的門將辛格（Jasbir Singh）是建築測量師，隊長米尼斯（Ben Milnes）則是金融顧問，後衛確克利爾莫列特（Callum Cockerill-Mollett）在爸爸的拉鏈公司做銷售員，他曾在英乙華素爾做全職足球員；中場湯克斯（Tom Tonks）則是三文治店老闆，在球場上擅長「手榴彈」。

機會難得，賽後，譚夫禾將帥都不忘找熱刺隊長孫興慜「集郵」。（X/tamworthfc）

前鋒基斯韋亞（Chris Wreh）的父親，是在1997至2000年間踢過阿仙奴的基斯杜化韋亞（Christopher Wreh），是阿仙奴在1997/98奪得英超冠軍的成員，1998年也曾在足總盃4強對狼隊時入波，並在決賽踢正選，助「兵工廠」捧盃。基斯韋亞小時曾在阿仙奴足球受訓，惟最後未能獲得職業合約。