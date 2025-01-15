省港盃2025｜香港對廣州足球免費直播連結 港足作客晚上7:30開賽
撰文：高詩琦
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第43屆省港盃首回合在2025年1月15日上演，香港足球代表隊赴廣州越秀山體育場，作客廣東隊，香港電台電視提供電視和網上直播，以下為大家帶來賽事資訊和直播資料。
第43屆省港盃
首回合 廣東 Vs 香港
2025年1月15日
開賽時間：晚上7:30
比賽地點：廣州越秀山體育場
次回合 香港 Vs 廣東
2025年1月22日
開賽時間：晚上8:00
比賽地點：香港大球場
售票詳情：已於Ticketflap公開發售（正價票：160港元，買一送一；特惠票：40港元）
所有正價票均於Ticketflap發售，球場不設現場售賣正價票。比賽當日，球場只售賣特惠票，售票時間為開賽2小時前至賽事下半場鳴笛前，售完即止，如比賽日前特惠票已售罄，將不設現場售票。
省港盃｜直播資訊
香港電台電視32直播，可透過4大平台收看，包括：
港台電視32、 港台網站、 港台YouTube頻道及 「RTHK電視」應用程式
省港盃｜香港隊球員名單
守門員：龐焯熙(均業北區)、鍾凱文(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)
後衛：亞歷斯祖(東方)、嚴啟倬(九龍城)、陳潤潼(冠忠南區)、周子謙(理文)、宋紘毅(大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉
中場：劉君正(均業北區)、黃皓雋(東方)、何瀧浩(九龍城)、趙聡悟(冠忠南區)、胡晉銘(理文)、李樂謙(大埔)
前鋒：劉智樂(標準流浪)、馬希偉(東方)、艾華、李小恆、史提芬彭利拿(冠忠南區)、劉家喬(理文)
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