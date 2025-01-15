省港盃︱黃皓雋獲羅淑佩讚賞感怕醜　望次回合球證尺度一致

香港足球代表隊於第43屆省港盃首回合作與廣東踢成1：1，兩位被文化體育及旅遊局局長羅淑佩點名讚賞的港隊球員——黃皓雋與伍瑋謙，均表示會繼續努力。



今仗到場觀戰的新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩，賽後到草地與兩隊球員握手、大合照，並讚港隊「成隊都打得好」，更點名「8號」中場黃皓雋「好有拚勁」；又讚「龍門」伍瑋謙「好好」、「救幾球好波」。

省港盃：港足在首回合率先取得入球。（袁志浩攝）

當中獲羅淑佩當面讚賞的伍瑋謙，打趣指對方「絕對無請自己睇MIRROR」，他感謝對方，指自己會繼續努力，「知道她落心落力去推動體育、文化等發展，希望能更多推動本地足球及香港隊，讓香港足球在各方面繼續進步。」

伍瑋謙今仗作出不少關鍵撲救，包括上半場力阻夏達龍頭槌攻門，他認為最終無法保持清白之身屬美中不足，但失十二碼是無可避免。「經過多次（大港腳）出外（比賽），跟阿輝（葉鴻輝）、（謝）家榮練波，看他們比賽，到今次自己有機會落場，希望（把學到的）運用出來，總算能穩定後防軍心。」

省港盃：文體旅局局長羅淑佩（左）到現場觀賽，賽後大讚港隊表現。（袁志浩攝）

至於黃皓雋就對自己獲讚感「怕醜」，他感謝羅淑佩「識欣賞自己」，同樣強調會繼續努力。今季於港超聯甚少為東方正選上陣的他，難得在港隊司職中場中，他表示這是自己最熟悉的位置，「感謝教練團的信任，我會盡100%的努力，讓球迷、教練看到我是個出色的中場。」

對於港隊下半場被判爭議性十二碼，他認為情況「年年都係咁」，相信不論是現場睇波，或看直播的觀眾都會明白是什麼事，認為這是球員無法控制的事，「只希望次回合把尺會一致，今場本想着要贏，我們回主場會踢得更有信心，目標是捧盃。」