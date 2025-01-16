英超｜莫耶斯重返愛華頓首仗即落敗　能否改善攻力是護級關鍵

莫耶斯「愛」回家，可是重返愛華頓的首場領軍賽事，卻未有圓滿開場，「拖肥糖」主場以0：1不敵阿士東維拉，還好的是護級對手狼隊與李斯特城同日齊告輸波，令他們仍守在第16位；莫耶斯要帶領愛華頓保住英超一席，當務之急是改善球隊的攻擊力。



或許因為莫耶斯相隔12年崔護重來，愛華頓眾將今仗十分搏命，令維拉也沒能組織太多有效攻勢，但主隊中後場偶有失誤，便鑄成大錯，老將楊格在上半場一次回傳乏力，被奧利屈堅斯截得皮球單刀，只是其射門僅告斜出。到下半場51分鐘卻沒有那麼好彩，這次輪到中堅班夫韋迪在中場失去控球權，維拉中場摩根羅渣士截得皮球後，即直線妙傳屈堅斯單刀，這名英格蘭國腳今次沒有失拖，輕鬆將皮球送入網窩。

莫耶斯相隔12年回到愛華頓，獲得主場球迷拍當歡迎。（Getty Images）

其實愛華頓也有扳平機會，可是中鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）起碼浪費兩次黃金機會，其一是接應傳中後近射乏力，遭對手護空門；臨完場前，這名27歲射手又接應右路傳中，這次撞射卻一飛冲天，結果也令球隊以0：1飲恨。

愛華頓今場輸波後，已錄得聯賽3連敗，近6場未嘗勝果，現時以20戰得17分排第16位，只領先第17的葉士域治及第18的狼隊1分，仍然深受降班威脅。至於維拉聯賽兩連勝後，以21戰35分排第7，僅落後第4的紐卡素3分，還有機會爭逐前四。

奧利屈堅斯把握愛華頓球員的失誤，單刀射入，助維拉以1:0取勝。（Getty Images）

純粹說今場敗仗，莫耶斯當然是無辜的，他面對的問題跟上任領隊戴治如出一轍，就是球隊攻力疲弱，20場只入了15球，只比榜末修咸頓的12球好一點。杜韋麥尼爾（Dwight McNeil）及伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）只入了3球已是球隊神射手，而麥尼爾近期稱傷，更令球隊攻力大打折扣。

至於曾幾何時入選過英格蘭代表隊的卡維特利雲，自之前重傷之後便無復當年勇，近幾季都只得個位入球數，今季雖然尚算健康，可恒常披甲，但埋門一腳依然差勁，今季只入了兩球，連同今仗在內，已連續16場未有進帳，他上次入球正是9月首循環對維拉的時候。

愛華頓中鋒卡維特利雲今仗最少錯失兩次入球黃金機會。（Getty Images）

愛華頓於整季聯賽的預期入球值（xG）只得17.61，是英超各隊中最差的，其同市宿敵、排榜首的利物浦，xG卻達40.35，可謂差天共地。除了因為前鋒腳球無靈外，球隊的組織能力亦不敢恭維，無論傳球（6936次）及傳球成功次數（5462次），都是英超中最少的；再觀乎今仗中後場傳送都時有甩漏，似乎莫耶斯要處理的問題實在不少。

趁着冬窗，簽入具實力的新兵是其中一個選項，尤其傳聞愛華頓有意借用於曼聯失寵的拉舒福特。該曼聯翼鋒之前訪問時透露，自己雖然是由雲高爾正式升上一隊，但他在16歲時獲得莫耶斯邀請到一隊跟操，他形容那是非常奇妙的事情；未知這名27歲球星又會否感恩圖報，為恩師的球隊打護級戰？