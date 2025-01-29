蛇年行蛇山｜精選行山路線　蚺蛇尖以險峻聞名　大蛇灣變荒廢樂園

2025年是蛇年，如果想趁農曆新年假期應節行「蛇」山郊遊，需要認真計劃路線，評估自身體能，因為香港的「蛇」山大多位置偏遠又難行。數最聞名的當然是被稱為「香港三尖」之首的蚺蛇尖，附近有因山而得命的蚺蛇坳及蚺蛇灣。同樣在西貢，萬宜水庫以南的糧船灣有以廢墟聞名的大蛇灣，附近有大蛇頂及蛇灣山。其他有「蛇」的郊野地名包括蛇嶺、蛇石坳、蛇鼠脊、蛇倒退及蚺蛇吐舌。



從蚺蛇尖俯瞰蚺蛇灣。（顏銘輝攝）

香港「蛇」山「蛇」地：蚺蛇尖、蚺蛇坳、蚺蛇灣

高468米的蚺蛇尖相信是香港名氣最大的「蛇」山，其山勢挺拔峭峻，擁有「香港三尖」之首的外號，以難行見稱。在蚺蛇尖西南有一山坳，被命名為蚺蛇坳，而在蚺蛇西北有一漂亮海灘，被命名為蚺蛇灣。蚺蛇灣位置隱世，水清沙幼，曾獲得「西貢馬爾代夫」的美譽。

從蚺蛇尖回望登山的路。（顏銘輝攝）

蚺蛇尖地處偏遠，山徑崎嶇，風化嚴重，滿佈浮沙碎石，所以攀登蚺蛇尖不是一件輕鬆的事。攻頂的山徑欠缺樹蔭，是香港行山其中一個中暑黑點。蚺蛇尖已被漁護署列為「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」。故此，行蚺蛇尖只適宜具長途行山經驗、做足準備的人士。

漁護署豎立警告牌，提醒行山人士蚺蛇尖非常難行。（顏銘輝攝）

上蚺蛇尖主要有3條路，按難度由易至難分別為西南脊、東脊及北脊。西南脊的路連接麥理浩徑第2段，行山人士可以從北潭凹出發，經赤徑上大浪坳，轉左離開麥徑，行至蚺蛇坳後便開始上山攻頂。原路折返、從西南脊下山是最簡單方便的路線。上蚺蛇尖講體力，落蚺蛇尖講技術，要在浮沙碎石的路上落山並不容易。

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朝蚺蛇尖進發。（顏銘輝攝）

東脊上山的路線較迂迴，行山人士通常由西灣亭出發，行盡大浪四灣至東灣，登米粉頂，再上蚺蛇尖，需時很長。蚺蛇北脊被視為險線，難度最高，部分位置需要攀爬，而且攀升很急，對體能考驗很大；通常行山人士會搭船到高流灣，行到蚺蛇灣，再沿沙灘盡頭的小徑急上。

落蚺蛇尖可能比上山更難。（顏銘輝攝）

大蛇頂上的風光。（山全部都係山提供）

香港「蛇」山「蛇」地：大蛇頂、大蛇灣、蛇灣山

在西貢，特別多與蛇有關的郊野地名。在萬宜水庫南邊的糧船灣，高278米的大蛇頂為糧船灣第一高山。在大蛇頂以南有大蛇灣，大蛇灣南面有個半島，上面屹立了一座124米高的小山叫蛇灣山。大蛇頂鄰近萬宜水庫西壩，在萬宜路旁，若果登臨山上，相信可以看到水庫美景，但上山山徑頗密，陡峭難行，也不適合新手。

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大蛇灣的海景風光明媚。（顏銘輝攝）

大蛇灣已荒廢的渡假中心。（顏銘輝攝）

去大蛇灣的路會輕鬆一點，從萬宜路行石屎村徑落到北丫村，接走山徑，略為崎嶇，但路胚明顯，攀升至蛇灣山及北丫頂之間的山坳，再徐徐向下，進入如廢墟船的大蛇灣。從萬宜路起計，約行個多小時抵大蛇灣。大蛇灣曾經被發展為渡假中心，如今酒吧等設施已荒廢。據講，又一城的熱帶雨林餐廳在2003年結業後，餐廳內的機械動物輾轉流落到大蛇灣，如今仍然見到破舊的大象及長頸鹿在廢墟之中。

大蛇灣的渡假中心已成廢墟。（顏銘輝攝）

大蛇灣上的機械大象。（顏銘輝攝）

大蛇灣的機械長頸鹿身首異處。（顏銘輝攝）

香港「蛇」山「蛇」地：蛇石坳

在西貢與蛇有關的地名還有蛇石坳，位於白沙澳及深涌之間，如果行山人士打算由白沙澳的海下路行往深涌，就會經過蛇石坳。蛇石坳因蛇石而得名，那裏大石，石上有彎彎曲曲的粗紋，宛若蛇狀，栩栩如生。行到深涌，有疏落的街渡前往馬料水，若果行路的話，可經榕樹澳出水浪窩。由白沙澳至水浪窩約行4小時。

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蛇石坳一帶。（山全部都係山提供）

香港「蛇」山「蛇」地：蛇嶺

有香港，有座山以一個「蛇」字而名，就是位於落馬洲的蛇嶺。蛇嶺高143米，鄰近落馬洲河套區，行山人士可以從馬草壟上山，登蛇嶺，通常還會沿山脊接走鐵坑山，到落馬洲下山。鐵坑山是個看日落的好地方，遇着天氣好，會看到夕陽在米埔一帶的漁塘、濕地落下。只計山路長約3公里，約2小時可完成旅程。蛇嶺及鐵坑山一帶並非郊野公園範圍，行山徑也非官方山路。

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從蛇嶺一帶望往落馬洲河套及深圳的景色。（顏銘輝攝）

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在蛇嶺的三角測量站旁有石寫上BP12。（顏銘輝攝）

香港「蛇」山「蛇」地：雞公嶺蛇鼠脊

雞公嶺位於林村郊野公園內，通常行山人士會從逢吉鄉或粉嶺公路的蕉徑的出發，從西至東或東至西橫越雞公嶺，至另一邊下山。雞公嶺的主峰為高585米的羅天頂，除了逢吉鄉至蕉徑的熱門路線外，雞公嶺幅員廣闊，很多條山脊都有路登山，其中有一條叫蛇鼠脊。蛇鼠脊位於雞公嶺北，因路上有蛇頭石及老鼠石而得名。該脊連接清攸路至572米高的大羅天，在約1公里路攀升接近500米高。

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香港「蛇」山「蛇」地：赤洲蚺蛇吐舌

蚺蛇吐舌可能是最難去的「蛇」之景點，難在於交通不便。它位於赤洲，該荒島並無交通工具可達，行山人士需要從西貢租船前往。蚺蛇吐舌是一道沿坡而上的岩石，如蚺蛇從海登陸，爬向赤洲的山崗。有前輩教路，安排一人站在「蛇頭」分開雙手扮蛇舌，並在對面的堤壩崖影過去，便得見蚺蛇吐舌的神韻。

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蚺蛇吐舌。（由讀者提供）

香港「蛇」山「蛇」地：黃龍石澗蛇倒退

蛇倒退也是很難去，其難在於黃龍石澗之險。在大嶼山的黃龍石澗，有黃龍三險，其中一險正是蛇倒退，那是一堵又斜又滑的石壁，相信其名字的意義是，就算蛇也爬不穩，會在此滑下去，或者蛇都要撤退。

在西貢行山會見到這個小心蟒蛇的警告牌。（顏銘輝攝）

除了以上的「蛇」山「蛇」地，在香港行山還有機會見到野外的蛇類。在西貢的灣仔及北潭涌，都見過漁護署豎立警告牌，表示附近曾發現蟒蛇出沒，小心看顧同行小孩及狗隻。在香港行山常見的蛇類包括有毒的青竹蛇、紅脖游蛇、銀腳帶、飯鏟頭、沒有毒的水律、翠青蛇等。

在行山時遇見蛇，要保持距離，讓牠離開。（顏銘輝攝）

根據漁護署建議，行山遇上蛇，首要保持冷靜，與蛇保持距離，不要嘗試靠近或驅趕。香港大部分的蛇不會主動攻擊人，反而驅趕的動作會令蛇誤以為受攻擊，牠們就會反擊。行山人士宜與蛇保持兩條蛇身長度以上的安全距離，讓牠自行離開。大部分蛇發現來者是人類而非獵物時，也會自行爬走。如果有比較惡的蛇豎起身體、擺出攻擊的姿態，行山人士宜慢慢向後退，蛇都會掉頭走。

在香港，大部分被毒蛇咬的個案都是被青竹蛇所咬。青竹蛇有保護色，習慣在清晨或黃昏時於草叢或矮樹叢獵食。如果行山人士路過叢林時不小心碰到牠，牠就可能出口咬人。