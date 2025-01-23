歐聯｜阿仙奴3：０勝戴拿模　PSG以4：2反勝曼城

歐聯周三（1月22日）繼續舉行第7輪賽事，阿仙奴以3：０擊敗薩格勒布戴拿模。賽後阿仙奴以16分排第3位；薩格勒布戴拿模則以8分排第26位。同為英超球隊的曼城同日作客對巴黎聖日耳門（PSG），在領對2球下遭對手以4：2反勝，賽後曼城以8分排第25位，面臨淘汰的危險；PSG則以10分排第22位。



阿仙奴對薩格勒布戴拿模的賽事，開賽僅2分鐘，迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）在夏維斯（Kai Havertz）助攻下，已為阿仙奴先開紀錄。下半場，夏維斯在66分鐘接應加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）傳球建功，為阿仙奴將比數拉開至2：0。至補時1分鐘，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）的入球將比數改寫至3：0。

巴黎聖日耳門（PSG）對曼城的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。換邊後，基亞利殊（Jack Grealish）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）分別於50分鐘及53分鐘入波，曼城領先2：0 。但在56分鐘，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在巴高拿（Bradley Barcola）助攻下為PSG追回一球；60分鐘，巴高拿助PSG扳平對手。之後PSG再添兩球，以4：2擊敗曼城。

同日歐聯賽事結果

RB萊比錫 2：1 士砵亭

薩克達 2：０ 比斯特

ＡＣ米蘭 1：０ 基羅納

阿仙奴 3：０ 薩格勒布戴拿模

些路迪 1：０ 年青人

飛燕諾 3：０ 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 4：2 曼城

皇家馬德里 5：1 薩爾斯堡

布拉格斯巴達 ０：1 國際米蘭