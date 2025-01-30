歐聯｜作客2：1基羅納　阿仙奴直入16強

歐聯周三（1月29日）聯賽階段最後一輪賽事，18場比賽同時間舉行。其中，阿仙奴作客以2：1擊敗基羅納，賽後以8戰積19分排第3位，躋身前8位直入16強。基羅納8輪賽事後僅積3分，被淘汰出局。



圖為2025年1月29日歐聯賽事，丹祖馬哥爾尼維特（Arnaut Danjuma）為基羅納打開紀錄後，隊友興奮慶祝。（Reuters）

上半場28分鐘，丹祖馬哥爾尼維特（Arnaut Danjuma）為基羅納先開紀錄。 10分鐘後，佐真奴（Jorginho）射入12碼助阿仙奴扳平。於42分鐘，17歲小將尼華尼利（Ethan Nwaneri）接應杜沙特（Leandro Trossard）傳球建功，助阿仙奴半場領先2：1。兩軍至完場未再改寫比數。

圖為2025年1月29日歐聯賽事， 尼華尼利（Ethan Nwaneri）在上半場取得入球。（Reuters）

同日歐聯賽事結果

阿士東維拉 4：2 些路迪

巴塞隆拿2：2 阿特蘭大

利華古遜 2：0 布拉格斯巴達

拜仁慕尼黑3：1 施洛雲

多蒙特3：1 薩克達

比斯特０：3 皇家馬德里

薩格勒布戴拿模2：1 AC米蘭

基羅納1：2 阿仙奴

國際米蘭3：0 摩納哥

祖雲達斯０：2 賓菲加

里爾 6：1 飛燕諾

曼城 3：1 布魯日

燕豪芬3：2 利物浦

薩爾斯堡1：4 馬德里體育會

士砵亭 1：1 博洛尼亞

格拉茨1：0 RB萊比錫

史特加1：4 巴黎聖日耳門

年青人０：1 貝爾格萊德紅星