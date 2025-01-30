歐聯｜作客3：０勝比斯特　皇馬躋身附加賽

歐聯周三（1月29日）聯賽階段最後一輪賽事，18場比賽同時間舉行。其中，皇家馬德里作客以3：０勝比斯特，取得附加賽資格。



圖為2025年1月29日歐聯賽事，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在下半場入球後興奮。（Reuters）

皇馬上半場憑洛迪高（Rodrygo）於27分鐘的入球，半場領先對手1：0。下半場56分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）建功，助皇馬擴大領先優勢。至78分鐘，洛迪高再下一城，將比數改寫至3：0。

圖為2025年1月29日歐聯賽事，洛迪高（Rodrygo）梅開二度。（Reuters）

同日歐聯賽事結果

阿士東維拉 4：2 些路迪

巴塞隆拿2：2 阿特蘭大

利華古遜 2：0 布拉格斯巴達

拜仁慕尼黑3：1 施洛雲

多蒙特3：1 薩克達

比斯特０：3 皇家馬德里

薩格勒布戴拿模 2：1 AC米蘭

基羅納 1：2 阿仙奴

國際米蘭 3：0 摩納哥

祖雲達斯０：2 賓菲加

里爾 6：1 飛燕諾

曼城 3：1 布魯日

燕豪芬3：2 利物浦

薩爾斯堡1：4 馬德里體育會

士砵亭 1：1 博洛尼亞

格拉茨1：0 RB萊比錫

史特加1：4 巴黎聖日耳門

年青人０：1 貝爾格萊德紅星