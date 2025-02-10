英足總盃︱阿士東維拉2：1晉級第五圈　熱刺遭淘汰

英格蘭足總盃周日（2月9日）第四圈賽事，阿士東維拉2：1勝熱刺。同日稍早時間，狼隊以2：0擊敗布力般流浪、普利茅夫以1：0勝利物浦。



圖為2025年2月9日，英格蘭足總盃第四圈賽事， 藍斯（Jacob Ramsey）為維拉先開紀錄。（Getty Images）

上半場僅2分鐘，藍斯（Jacob Ramsey）接應羅傑斯（Morgan Rogers）傳球建功，為維拉先開紀錄。於下半場65分鐘， 羅傑斯取得入球，助維拉領先2：0。至補時1分鐘，泰爾（Mathys Tel）在古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）助攻下破網，為熱刺追回一球，但未能改寫敗局。

足總盃第五圈賽事會在英國時間周一晚上7時10分（香港時間周二凌晨3時10分）抽籤。

圖為2025年2月9日，英格蘭足總盃第四圈賽事， 熱刺的泰爾（Mathys Tel）取得入球。（Reuters）

足總盃第4圈賽程及戰果

周日賽事：

布力般流浪 0：2 狼隊

普利茅夫 1：0 利物浦

阿士東維拉 2：1 熱刺



周一賽事：

唐卡士打 對 水晶宮



周二賽事：

埃克塞特 對 諾定咸森林



較早前已完成賽事：

白禮頓 2：1 車路士

伯明翰 2：3 紐卡素

韋根 1：2 富咸

史篤城 3：3 卡迪夫城（互射十二碼卡迪夫城勝4：2）

修咸頓 0：1 般尼

普雷斯頓 0：0 韋甘比（互射十二碼普雷斯頓勝4：2）

愛華頓 0：2 般尼茅夫

高普地利 1：4 葉士域治

羅連安特 1：2 曼城

列斯聯 0：2 米禾爾

曼聯 2：1 李斯特城

