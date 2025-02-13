亞冬運｜港隊男子冰壺闖四強撼韓國　衝擊史上首面獎牌

亞洲冬季運動會至今舉行9屆，香港隊仍未曾踏上頒獎台。今屆首度出戰的男子冰壺隊，在資格賽以8：5力克哈薩克，史上首次殺入4強，今晚7時與韓國隊爭入決賽，衝擊香港隊史上第一面亞冬運獎牌。



亞冬運︱冰球男子港隊不敵金牌大熱哈薩克 八強止步完成今屆賽事

香港隊今屆首度參加亞冬運的冰壺項目，由張卓華﹑鄭政楠﹑鍾卓熙﹑馬致立﹑甄浩天組成香港男子冰壺隊，小組賽僅負中國隊，以小組次名出線，在資格賽與哈薩克爭奪四強席位。

完成頭五局，香港隊以4：5稍為落後，港隊最後三局發力，接連「零封」對手並拿下4分，結果以8：5力克哈薩克，首度打入四強，今晚7時與韓國隊爭入決賽。

自1986年在日本札幌舉行的首屆亞冬運，港隊至今9屆仍未曾取得任何獎牌，男子冰壺隊有望締造歷史，若然擊敗勁旅韓國隊即穩奪獎牌，就算不敵韓國，仍可轉戰銅牌戰，與中國或菲律賓的負方在周五（14日）爭獎牌。

（港協暨奧委會提供）

（港協暨奧委會提供）