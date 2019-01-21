【來稿】誰人曾照顧過他的感受？曼聯欠馬達一個交代

曼聯強勢7連勝，名宿蘇斯克查領軍下魔性澎湃。作為非曼聯球迷的我只想說：轉會吧，馬達。

眾所周知，桑馬達（Juan Mata）在華倫西亞打響名堂，之後獲車路士招手而投身英超，幾年後成為曼聯「莫耶斯之亂」裏曾經的曙光。轉眼間，5年已過，曼聯亦成為了馬達13年職業生涯至今效力時間最長的球會， 佔了他超過三分之一青春。

馬達在前，鏡頭卻只會聚焦高調的普巴身上，準確無誤反映現實。（視覺中國）

幾日前一度風靡全球的10-Year Challenge，今日已變過氣；但是要看清馬達職業生涯發展，做一個10年回顧最合適。

由世界盃冠軍成員到遠離國腳

2009年，馬達第一次為西班牙國家隊上陣，同年取得個人國際賽生涯首個入球；踢完世界盃外圍賽後，他亦有份參加決賽周，最終成為冠軍成員之一。這個11年U21歐國盃冠軍功臣兼賽事最佳球員、12年歐國盃冠軍成員、倫敦奧運代表隊成員，原來已經兩年多沒有穿過國家隊戰衣比賽了（16年3次落場亦只是友賽）。原因何在？

馬達10年前是西班牙新貴，但近兩年已經再沒有為國家隊上陣。（Getty Images）

大家都說，摩連奴不喜歡馬達這類型的球員，所以將他投閒置散；但事實上，在危急關頭，馬達也會得到後備落場的機會，反映贏盡歐洲錦標的狂人也不得不承認需要馬達 ── 還記得今季歐聯分組賽反勝祖雲達斯的罰球嗎？

相反，在蘇斯克查系統之中，馬達出場機會更少：只有聖誕快車期對哈特斯菲和足總盃對雷丁要輪換時，他才能夠踢正選，但從未試過踢足90分鐘。

難道今時今日的馬達已經成為了平日操練以專業態度作為年輕隊友榜樣、比賽尾段需要穩住局勢才被派落場的「老前輩」嗎？在60歲才算中年的世代，30歲只是一個少年吧。

馬達用這個罰球拯救了曼聯，球會又如何回報他？（Getty Images）

不用人生教練指示，也應該知道是時候move on了吧？

不過，當日坐直升機降落奧脫福的馬達，近年屢傳回巢華倫西亞卻沒有成事，據報最近更在傾續約，似乎下定決心想留在曼聯。

這一球又如何？（Getty Images）

否認轉會傳聞時，（無論真或假）很多球員都會例牌回應一句「I feel very comfortable here」；但在力爭上游的西方文化裏，不是常鼓勵人走出舒適圈（comfort zone）嗎？

在曼徹斯特生活可能快活得你我無法想像，球會的傳奇光環對他推廣慈善基金也許有更大幫助；但在當打之年做綠葉，真是他想要的嗎？

曼聯虧欠他的實在太多。

衷心希望，日後沒有人會稱馬達為曼聯名宿。

迪基亞是「神」，馬達在曼聯又有什麼地位？（Getty Images）

文：紅烽

【註：文章不代表香港01立場】