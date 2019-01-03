【英超】盧卡古落場第一腳即建奇功　曼聯作客力克紐卡素錄4連勝

周三（1月2日）英超續開快車，看守領隊蘇斯克查上任後勝率達100%的曼聯，強勢作客紐卡素，盧卡古連續兩場後備上陣建功，拉舒福特及後奠勝，以2：0勝出，連勝紀錄增添至4場。

比起上仗大勝哈特斯菲，曼聯今場對紐卡素的正選陣容作出3個調動，隊長路爾斯華倫西亞復出領軍，馬達亦再獲派遣上陣，菲爾鍾斯則頂替停賽的艾歷拜利。至於與連格及楊格齊齊在後備席候命的，包括傷癒復出的山齊士、盧卡古及費特。

普巴今仗表現不及對上幾場突出。（Getty Images）

半場互無紀錄

剛榮膺曼聯12月最佳球員的中場普巴，繼續積極參與進攻，開賽4分鐘就曾經埋門，惜其窄角度起腳被紐卡素門將杜巴夫卡沒收。30分鐘，普巴的遠射嘗試亦告斜出。

面對屯重兵防守的紐卡素，近仗以悅目小組滲入撕破對手防線的紅魔無計可施，兩隊完半場互交白卷。

盧卡古後備上陣第一次觸球就為曼聯入波。（路透社）

眼見下半場戰局仍然膠着，蘇斯克查果斷換人，63分鐘一口氣換入山齊士與盧卡古，收起馬達及馬迪爾。換人手續完成後，拉舒福特主射罰球，紐卡素門將杜巴夫卡接波甩手，剛入場的盧卡古較所有紐卡素守將快一步衝到門前加一腳，落場首次觸球即成功「執雞」，為曼聯打破缺口。

犯錯致球隊失波的紐卡素門將杜巴夫卡獲隊友安慰。（路透社）

山齊士助攻拉舒福特奠勝 與第四位只差6分

80分鐘，盧卡古與拉舒福特二人在前場打快攻，及後盧卡古在右路傳中，山齊士再二傳拉舒福特，後者冷靜射成2：0。

舒維爾89分鐘頭槌高出，注定紐卡素無法破蛋。戰至補時3分鐘，普巴在射門角度略窄下面對空門起腳，只中網側，未能連續3場入波。最終曼聯維持2：0勝果，在蘇斯克查麾下4戰全勝，豪取12分。曼聯目前續排聯賽榜第六，但追至與阿仙奴只差3分，落後同日和波失分的車路士6分，仍有希望後上取得來季歐聯席位。

拉舒福特為曼聯射成2：0，奠定勝局。（路透社）

蘇斯克查上任領軍4戰全勝。（Getty Images）

英超同日其他賽果：

車路士0：0修咸頓

般尼茅夫3：3屈福特

韋斯咸2：2白禮頓

狼隊0：2水晶宮

哈特斯菲1：2般尼

車路士主場只能與修咸頓踢成0：0。（路透社）