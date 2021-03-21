【棒球】東京六大聯盟「早慶」打吡　輸給死敵　奪冠也沒意義！

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-03-21 08:00

日本棒球發展歷史悠久，不只是大家孰悉的甲子園，台灣、香港人較少關注的大學棒球也具有相當久的歷史與傳統。其中最為人津津樂道的對決，就是由兩位日本傳統政治家創立的棒球名校，分別是由福澤諭吉創辦的慶應義塾大學、大隈重信所設立的早稻田大學，所進行的「早慶戰」、「慶早戰」，會有不同稱呼，也是兩校間死敵氣氛已久，誰也不讓誰。 文：東京新生／運動視界

早稻田大學的王牌投手小島和哉（運動視界提供）

慶應義塾大學與早稻田大學均是屬於「東京六大學棒球聯盟」的成員，更是日本大學棒球聯盟中，歷史最悠久的聯盟，在明治神宮棒球場舉行的賽事中，更是日本所有大學聯盟中人氣最高，投入日本職棒、社會人球隊的選手也不計其數。起源最早可以追溯到1903年時，首次舉行的早慶戰，後來在明治大學、法政大學、立教大學、東京大學陸續加入後，正式於1925年時，確定6大學的聯盟。

但是歷史悠久的聯盟也曾經中斷，包括曾經因為在1906年時，因為雙方球隊的應援團「舉止過於激烈」，導致早慶戰中止，後來陸續有球隊加入，但卻有早慶兩校不對戰的奇妙規定，直到1925年時，「東京六大學棒球聯盟」正式成立，才重啟早慶兩校的對戰。早慶戰中，明定早大球迷坐一壘看台，慶大球迷是三壘看台，主因是過去球迷曾與場上選手發生衝突，所以聯盟訂定的規定。

早慶戰中，明定早大球迷坐一壘看台，慶大球迷是三壘看台，主因是過去球迷曾與場上選手發生衝突，所以聯盟訂定的規定。（運動視界提供）

兩校死敵的戰爭，卻也有感人的篇章，在第二次世界大戰打得激烈時，棒球被日本視為敵對國家美國的運動，因此遭到文部省的打壓，包括取消比賽、縮短比賽時程、限制比賽舉行時間等做法，最後終於在1943年時，遭到文部省勒令解散。由於兩校許多學生要上戰場，所以在各界奔走下，當時還舉行了一場不以勝敗為目標的「最終早慶戰」。

「最終早慶戰」舉辦地點，位於現已不存在的早稻田大學戶塚球場，雖然最後的結果是早大以10比1擊敗慶大，但是雙方的學生並不以勝敗為目的，在比賽的過程中，早大學生還唱着慶大的應援歌曲「年輕的熱血」、慶大學生也回唱早大校歌「都的東北」作為交流，創下棒球史上感人的篇章，但不幸的是，早大出賽的學生中，包括投手與野手在內，總共有5名選手在戰爭中身亡。

慶應義塾大學近年最佳出品，當數曾任巨人監督的高橋由伸。（Getty Images）

在戰爭於1945年8月15日結束後，也迅速在同年的10月28日時，再度舉辦早慶戰，東京六大學棒球聯盟則於隔年再度舉行至今。雖然就歷史看來，這並不是最後的早慶戰，但當時的學生都抱着不能再打棒球，也沒辦法活着從戰爭中回來的心情，去參加最後的早慶戰，同時在結束後，也拼命的保管棒球器具，希望有機會可以再打棒球。

招募宣傳海報（運動視界提供）

也難怪在幾年前的早慶兩校對戰的應援海報中，早稻田曾經寫下「輸給慶應奪下的冠軍，寧可不要」、慶應則說「從贏早稻田來拿下的冠軍，才有意義」，畢竟兩校的對戰，可是有相當深厚的淵源的。

近年兩校較為著名的選手中，早稻田畢業的有福岡軟銀鷹的和田毅、曾挑戰美國大聯盟的青木宣親、北海道火腿的齋藤佑樹，最近則是本季投出好表現的福岡軟銀鷹的大竹耕太郎，慶應大學畢業則有現任巨人隊的監督高橋由伸。而有來過台灣職棒的則有早稻田畢業的鎌田祐哉，還有慶應大學畢業的小檜山雅仁。

目前東京六大學棒球聯盟的歷年成績中，以早稻田總共奪下45次冠軍排名第一，但距離上次奪冠已經是2015年秋季的時候，最近一次2018年春季賽的優勝則是慶應，歷史上則拿下36次冠軍。

日本大學棒球不只是比賽，淵源流長的歷史因素中，也讓各校的對戰中，寫下一幕幕動人的篇章。

早稻田大學野球部近年傑出校友（按圖放大）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：傷兵、不穩等因素 軟銀鷹的季後賽之路能走多遠？】